'Lo sucedido con niña embera fue una violación': Vicepresidenta

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, afirmó este viernes que no está de acuerdo con que la Fiscalía le haya imputado el delito de acceso carnal abusivo, y no el de acceso carnal violento, a los siete miembros del Ejército acusados de violar a una menor indígena de la comunidad embera.

El pronunciamiento de la vicepresidenta se dio luego de que este jueves aceptaran cargos los 7 soldados implicados en la violación de una menor embera chamí de 13 años, ocurrida en Risaralda el 22 de junio. Sin embargo según han dicho expertos, el delito que aceptaron no es el que se les debió haber imputado.



La Fiscalía los llevó ante un juez por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, pero varios abogados penalistas consideran que lo que debió imputarse fue acceso carnal violento con menor de 14 años agravado, un delito que tiene una connotación más grave.



Al respecto la vicepredenta Ramírez aseguró que es "respetuosa de la autonomía de todas las entidades, pero tengo que decir en este caso que estoy totalmente en desacuerdo".



"Aquí hay una violación, aquí no se trata de un abuso ni de un acceso ( abusivo) sino violento. Esto es una violación y si no llamamos las cosas por su nombre entonces después vamos a ver al juez de garantías teniendo un tratamiento benigno que no puede haber en esta caso”, manifestó Ramírez.

Según dijo la mandataria, cualquier acto sexual con un menor se entiende como violación y no como abuso.



Sin embargo, el mismo fiscal General, Francisco Barbosa, ha defendido la actuación de la entidad, al imputar los cargos a los siete soldados que prestaban servicio militar en el Batallón de San Mateo.



