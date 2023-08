Tras las revelaciones de la Fiscalía, en las que anunció la colaboración de Nicolás Petro con información sobre la entrada irregular de dineros a la campaña presidencia de su padre, Gustavo Petro, el Pacto Histórico guardó silencio inicialmente. Sin embargo, en horas de la noche del jueves, sus miembros salieron en defensa del presidente.



A través de Twitter, los congresistas y allegado al proyecto de izquierda expresaron su solidaridad y reafirmaron su confianza en Gustavo Petro. Los mensajes son variopintos, pero en todos ellos se habla de un apoyo al primer mandatario y un convencimiento de que el presidente no tuvo que ver con ningún hecho irregular en su campaña.

Colombia pueblo amado, he puesto mi vida al servicio de nuestra libertad, de la Paz y de la justicia social, conozco a @petrogustavo hace más de 25 años, he estado muy cerca de él y hemos librado cientos de luchas por alcanzar nuestro sueño que hoy se hace realidad con un… pic.twitter.com/lAdU2eYNyV — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) August 4, 2023

Por ejemplo, Gustavo Bolívar, exsenador y candidato a la alcaldía de Bogotá por el Pacto Bolívar fue uno de los que se manifestó: “Conozco a Gustavo Petro, Nunca lo vi cometiendo un solo acto indebido. He luchado a su lado, lo he visto sufrir todo tipo de persecuciones y como muchos, lo arriesgué todo para que fuera presidente de Colombia porque creo en su lucha por la paz y las reivindicaciones sociales”. Bolívar se refirió a la campaña directamente y dijo que los “controles fueron estrictos”.



En esta misma línea estuvo María José Pizarro, que el 7 de agosto pasado fue la encargada de ponerle la banda presidencial a Petro. La senadora destacó que la campaña fue “con las uñas” y destacó que fue un esfuerzo lleno de “arte, colores y esperanza”.



“Somos sobrevivientes de décadas de persecución implacable, llegamos al Gobierno gracias a generaciones de personas libres y luchadoras que dejaron su vida para que el Cambio fuera realidad”, dijo Pizarro, que reiteró la tesis de que el primer mandatario ha sido una de las figuras más escrutadas y no se ha encontrado mayores elementos en su contra.



“Colombia entera es testigo de esa verdad y millones estaremos a tu lado presidente defendiendo, cuidando y haciendo realidad un cambio para nuestro amado pueblo y nuestra herida nación.”, concluyó la senadora.

Facebook Twitter Linkedin

El nuevo mandatario recibe la banda presidencial de la hija del asesinado Carlos Pizarro, Maria José Pizarro. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

También se manifestó Alexander López, el que hasta hace unas semanas fue presidente del Senado y perdió la presidencia de la Comisión Primera. Este escribió un trino bastante largo en el que destacó los 25 años de lucha al lado del presidente: “he estado muy cerca de él y hemos librado cientos de luchas por alcanzar nuestro sueño que hoy se hace realidad con un gobierno del pueblo y para el pueblo”.



Tras expresar elogios hacia el presidente, este afirmó que confía “en su honradez y en su lealtad y estoy seguro de que jamás nos haría daño”. Además, fue más allá y dijo: “puedo decirlo con tranquilidad que nuestro presidente no ha cometido delito alguno como ya hoy lo aseguran las élites, los poderes económicos, las mafias y los clanes que odian a Petro por haberle quitado los privilegios”.



Como López, fueron varios más los que han expresado mensajes a favor del presidente y han cuestionado el proceso adelantado por parte de la Fiscalía.

