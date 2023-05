El embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, pasó en la mañana de este miércoles al ataque en el caso del escándalo por el robo de 7.000 dólares de viáticos de la casa de Laura Sarabia, jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro.



(En contexto: Caso Laura Sarabia: el presidente Petro ordena a Armando Benedetti viajar a Colombia)



En medio de la polémica por la prueba de polígrafo a la que fue sometida la niñera de Sarabia en una instlación de la Casa de Nariño, el Gobierno le ordenó a Benedetti viajar inmediatamente al país porque él habría pagado el vuelo charter en el que Marelbys Meza - la exniñera de Sarabia señalada del hurto - viajó hacia Caracas, Venezuela antes de que estallara el escándalo.

En medio de esta polémica, el embajador, en su cuenta de Twitter, salió a dar explicaciones y lanzó duras frases contra Laura Sarabia, con quien trabajó estrechamente en el pasado.

Precisiones que @DCoronell no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora:@laurisarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023

Benedetti, por un lado, mencionó que la jefa de gabinete de Petro fue quien lo llamó el pasado 17 de abril a decirle que "estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara", dijo.



Luego señaló que de ahí "sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés: @laurisarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para @laurisarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa".

Facebook Twitter Linkedin

Laura Camila Sarabia Torres, jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, junto a Gustavo Petro presidente de Colombia. Foto: César Melgarejo/ CEET

El embajador, en su publicación en Twitter, cuenta que supuestamente luego de que Sarabia le dice que Meza está en contacto con varios periodistas, él llama a la directora de la revista Semana, Vicky Dávila. "Es decir, es ella (Laura Sarabia) la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?", cuestionó.



Dice, además, que él intentó "ayudar" a Sarabia con su defensa "por lo que se iba a publicar". Por otro lado, señala que Meza fue contratada por Sarabia sin "mediación ni interferencia" de Benedetti. Pero luego dice: "Ella (Sarabia) incluso me pidió permiso para contratarla".



(Puede leer: Lo que se sabe del polémico caso que enfrenta a Laura Sarabia con su exniñera)

Facebook Twitter Linkedin

La extrabajadora de Laura Sarabia aseguró que fue sometida a prueba de polígrafo en sótanos de un edificio de la Casa de Nariño. Foto: Archivo particular

El embajador lanzó fuertes comentarios contra Sarabia, quien fue su mano derecha en el pasado cuando hizo parte de su UTL. Según Benedetti, la jefa de gabinete "está manipulando la información y esa CORTINA DE HUMO (sic) no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación ni mucho menos porqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados (...)".



Ante versiones que dicen que Benedetti habría manipulado a Sarabia con este caso, este respondió: "Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss (sic), a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi “pecado” es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo".

El vuelo de Meza a Caracas

Tras el llamado presidencial a Benedetti se descubrió que el embajador no se encontraba en Caracas sino en Estados Unidos visitando a un familiar, según fuentes de Casa de Nariño. EL TIEMPO ha intentado contactar al embajador Benedetti para corroborar esta versión, pero no ha sido posible tener su respuesta.



Ese sería otro detalle a resolver en medio de este caso: ¿solicitó el embajador Benedetti permiso a la Cancillería para ese desplazamiento? Según fuentes en Palacio, esto no es claro.



Según el Reporte Coronell de la W Radio, la ex niñera viajó en un vuelo privado de Bogotá a Barranquilla y luego se subió en otro charter con Armando Benedetti, y dos personas más, hacia Caracas el pasado 14 de mayo.

Facebook Twitter Linkedin

Marelbys Meza Buelvas, extrabajadora de Laura Sarabia. Foto: Archivo particular

Marelbys Meza regresó de Venezuela a Colombia una semana después, según el Reporte Coronell, en otro vuelo privado con Adelina Guerrero, ex esposa de Benedetti, el 22 de mayo. Según esa versión, Benedetti estuvo en Colombia en reuniones con el presidente Petro y también con la revista Semana, medio que terminó publicando las denuncias de la exniñera.



Meza, además, fue empleada de Benedetti en el pasado y, de hecho, salió de ese empleo en medio de otro robo de dinero en efectivo en el apartamento del hoy embajador. En ese momento fue sometida a prueba de polígrafo, según confirmó la propia Sarabia en declaraciones a Semana. En esa oportunidad, la prueba se realizó en la casa de Benedetti.



Según las fuentes de Palacio consultadas por este diario, las relaciones entre Benedetti y Sarabia —que eran estrechas, al punto de que fue él quien la llevó al entorno del presidente Petro después de que Sarabia formó parte de su UTL— no pasan por un buen momento y las declaraciones de hoy del embajador lo demuestran. Esas fuentes sostienen que Benedetti, que sonó fuertemente para entrar al gabinete de Petro en la última crisis ministerial, considera que su exasesora se atravesó en sus intenciones.

REDACCIÓN POLÍTICA

Otras noticias de Política