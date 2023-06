Desde que se dio a conocer que Laura Sarabia, quien desde el 7 de agosto se desempeña como Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, había sido víctima de un robo en su propia casa, varias versiones han circulado y ha habido críticas por el uso de un polígrafo para interrogar a Marelbys Meza -exniñera de Sarabia y a quien señalan del robo- en la Casa de Nariño.



Ahora los señalamientos hechos por el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, despertaron una vez más el debate.



Pese a que la Jefe del Gabinete ha asegurado públicamente que la suma hurtada no superaba los 7.000 dólares (equivalentes a poco más de 30 millones de pesos) y que tampoco estaban en una maleta llena de dinero, por medio de su cuenta de Twitter, Benedetti afirmó que Sarabia "está manipulando la información" y discrepó en los datos.



Según él, ella tenía en su poder 150 millones de pesos.



"Esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación (...) ni mucho menos por qué tenía (Laura Sarabia) 150 millones de pesos en una maleta", escribió.

ni mucho menos porqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados. @laurisarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, me pidió que le ayudara. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023

La versión de Sarabia

Vale aclarar que Sarabia no ha vuelto a pronunciarse. Sin embargo, en un primer momento dio las siguientes declaraciones:



"Sobre el hurto del que fue víctima mi familia y denuncié oportunamente a las autoridades, informo que fue por una suma en dólares no superior a los USD 7.000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son entregados en esa moneda extranjera. (...) No es verdad que se hubieran hurtado una maleta llena de dinero, lo que le consta a las autoridades que conocieron de los procedimientos".

Sobre el hurto del que fue víctima mi familia y denuncié oportunamente a las autoridades, informo que fue por una suma en dólares no superior a los USD 7000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son… pic.twitter.com/PBAUGZNeG8 — Laura Sarabia (@laurisarabia) May 27, 2023

