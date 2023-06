En medio de la turbulenta situación por los delicados señalamientos que salieron a la luz durante este fin de semana, se siguen conociendo denuncias que se unen al señalado movimiento irregular de 15.000 millones de pesos que habrían sido usados para la campaña política del presidente Gustavo Petro.



(Le recomendamos leer: Petro sobre audios de Benedetti: no se recibió dinero ‘de personas ligadas al narco’).



En las grabaciones, se escuchan fuertes mensajes enviados por el exembajador en Venezuela, Armando Bedendetti, a su compañera de gobierno Laura Sarabia, luego de las denuncias hechas hace una semana por posibles chantajes en el caso de la niñera Marelbys Meza.

En los nuevos señalamientos se habla de un posible apoyo económico por parte de Benedetti a la campaña, la garantizarían de gran parte de la votación y de acusaciones en contra del exministro Alfonso Prada y el exsenador Roy Barreras.

Facebook Twitter Linkedin

El acto se posesión de Benedetti como embajador en Venezuela. Foto: Presidencia

Así mismo, dentro de las revelaciones publicadas por la revista Semana también se señala que Benedetti habría arremetido contra Laura Sarabia diciendo que le “iba a quitar el puesto” y que “ella estaba obsesionada con el exembajador”.



De hecho, en varias ocasiones se dijo que la jefe de gabinete habría llegado al gobierno con la ayuda de Benedetti, con quien ya había trabajado en otras oportunidades.



(Le podría interesar: Audios de Benedetti: frases más polémicas y que generan más dudas: 'Nos hundimos todos').



Sin embargo, en uno de los audios se señala que habría sido Verónica Alcocer, esposa del presidente Petro, quien escogió a Laura Sarabia para ocupar uno de los puestos más importantes dentro de la cúpula de gobierno.



“En lo único que tienes razón, pero tú cabecita chiquitica, como tú eres chiquitica no entiende, es que es verdad, yo no tuve nada que ver, tú no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé, tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica, y ya sabes por qué”, se lee en la información publicada.



Por ahora, el presidente Petro dijo que Benedetti deberá responder ante la Fiscalía de los fuertes señalamientos.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

Los graves audios de Armando Benedetti en reclamo a Laura Sarabia

Escándalo Benedetti: Alfonso Prada lo denuncia ante la Fiscalía tras audios filtrados

Anonymous amenaza al gobierno de Gustavo Petro con revelar ‘elementos clave’