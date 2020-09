¿Fiscal debe declararse impedido por contratos con gobierno Santos?

Luego de conocerse que el magistrado de la Sala de Instrucción César Agusto Reyes Medina tuvo en julio del 2016 un contrato con el gobierno de Juan Manuel Santos, el uribismo cuestionó al magistrado que hasta este lunes fue el investigador en el proceso que seguía el alto tribunal contra Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

Fueron varios los miembros del Centro Democrático que cuestionaron el hecho de que el magistrado Reyes no se haya declarado impedido. No obstante, ahora el foco está en el fiscal General Francisco Barbosa quien, según lo pudo evidenciar este diario, también tuvo contratos con el gobierno del expresidente Santos.



Hay que recordar que el caso que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe, que actualmente está en detención domiciliaria, pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. Es decir, el fiscal Barbosa podría llegar alguna injerencia en este caso.



Según la hoja de vida de Barbosa, registrada en la página de la Función Pública, en 2013 y 2014, el ahora fiscal General tuvo contratos con el Ministerio de Transporte. Es decir, que fue durante la administración de Santos, que fue de 2012 a 2018.



Según consignó el propio Barbosa en su biografía, indica que fue “asesor jurídico externo” del Ministerio de Transporte en 2013.

En el caso del magistrado Reyes, congresistas del Centro Democrático criticaron el hecho de que el togado no se haya declarado impedido por el contrato con el gobierno Santos.



Las senadoras uribistas Paloma Valencia y María del Rosario Guerra también hicieron referencia al contrato en sus redes. De hecho, la segunda enfatizó en lo que considera es la necesidad de que el magistrado investigador se declarara su impedimento por este contrato: "César Reyes debía declararse impedido para llevar su caso por haber firmado contratos con gobierno Santos".



No obstante, según juristas consultados por EL TIEMPO, en estos casos no aplica impedimento.



"Tener un contrato con un gobierno anterior no puede configurarse en ninguna de las causales de impedimento", dijo Camilo Burbano, profesor de derecho penal de la Universidad Externado, señalando que debe recordarse que las causales para apartar a un investigador o juzgador son fijadas por la ley.



Como Burbano, el abogado penalista Andrés Felipe Hernández considera que aquí no cabía ningún argumento jurídico para apartar al magistrado Reyes.



Hernández recordó que en el mundo judicial es muy importante que quien juzga entregue plenas garantías de que sus decisiones serán apegadas a la Constitución y a la ley, y que no tenga "inclinaciones malintencionadas para favorecer a alguno de los intervinientes o a sujetos procesales".



