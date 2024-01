Los detalles del contrato que firmó el Gobierno para la Casa Colombia en Davos, Suiza

En la mañana de este miércoles se conocieron detalles de los costos para el montaje y puesta en marcha de la Casa Colombia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro hizo en Davos, epicentro esta semana del Foro Económico que reúne a influyentes personalidades, quienes hacen un diagnóstico de la salud financiera del planeta.



(Puede leer: Presidente Petro habló con EL TIEMPO e hizo un balance sobre el foro económico en Davos)

La publicación con los rubros del contrato genera dos interrogantes que son materia de discusión en la opinión pública: ¿Se pagó demasiado dinero o en palabras de la calle “nos tumbaron”? y ¿la inversión hecha se recuperará?



“Hemos hecho esta campaña tratando de invitar no solo a inversionistas, sino a personas comunes y corrientes a visitar a Colombia, a mirar esa biodiversidad, a sentir el relacionamiento con la intensidad de la vida a partir de la biodiversidad”, ha defendido el presidente Gustavo Petro.

Facebook Twitter Linkedin

Así luce la Casa Colombia en Davos, Suiza. Foto: Juan Diego Cano / Presidencia

Para el primer mandatario, la publicidad que el país haga en el exterior será recuperada con la presencia de más turistas que es una de las banderas que enarbola.



De hecho, entre las noticias positivas de 2023 está la llegada de 5,5 extranjeros que representa un 27 por ciento más de turistas con respecto a 2022.



Los detalles del contrato fueron revelados por Blu Radio, que informó que tuvo acceso a una copia del contrato con el que se dio el arriendo, montaje y funcionamiento de la Casa Colombia, establecida por ProColombia y el Gobierno nacional para la promoción de la marca país durante los cinco días de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.



Según la emisora, el contrato para la Casa Colombia fue suscrito el pasado 21 de diciembre de 2023, entre ProColombia y la empresa Publicis Live, encargada de la gestión de eventos, servicios y comunicación estratégica del Foro.

Facebook Twitter Linkedin

Así luce la Casa Colombia en Davos, Suiza. Foto: Juan Diego Cano / Presidencia

De acuerdo con fuentes que han participado en ediciones anteriores del encuentro, solamente esta empresa tiene el aval del presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Martin Schwab, y han sido socios exclusivos y estratégicos durante 26 años.



“Tras la celebración del contrato de alquiler firmado el 28 de septiembre de 2023, el cliente confía al proveedor de servicios los servicios aquí descritos con el fin de establecer una oficina o pabellón del país/empresa y/o organizar eventos durante la Reunión anual del Foro Económico Mundial 2024 (...) El proveedor de servicios prestará los siguientes servicios: concepción y diseño, decoración, producción técnica, logística y catering”, afirma el medio citando al documento.



El costo total del contrato entre ProColombia y Publicis Live es de un millón cincuenta y siete mil novecientos ochenta y dos francos suizos ($1.057.982 CHF), es decir unos cuatro mil ochocientos cincuenta mil cuatrocientos quince millones de pesos colombianos ($4.850.415.026,91 COP aproximadamente), según Blu.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro en la Casa Colombia en Suiza. Foto: Procolombia / Mincomercio

De acuerdo con los detalles del contrato e información confirmada por Blu Radio, esta elevada suma estaría distribuida en la renta del espacio de 50 metros cuadrados en la calle Promenade, ruta principal de Davos, con un costo de $164.178 francos ($752.688.817 pesos colombianos aprox.); así como todos los servicios de montaje y atención de la casa con un valor de $893.804 francos ($4.097.726.209 pesos colombianos aprox.).



Entre los conceptos más destacados están que por alquiler y decoración con símbolos tradicionales del Jeep Willys se pagó 144.414.585 de pesos.



(Puede leer: La historia del Jeep Willys que promociona a Colombia por las calles de Davos)

Facebook Twitter Linkedin

Jeep Willys en Davos, Suiza. Foto: Presidencia

Otros gastos son los siguientes:



- Contratación de catering y alimentación en la casa: $390.063.335

- Valor destinado para el staff: $209.513.012

- Contratación de un barista: $10.086.098

- Contratación de dos bailarines: $12.149.163

- Contratación de un traductor de inglés-español: $50.430.490

-Alquiler de una pantalla LED en forma de ‘L’: $342.544.656

-Alojamiento para el barista y los bailarines: $105.445.570

-Alojamiento para el personal que atiende la casa: $293.413.760

-Tarifa de contingencia: $169.678.105

-Tarifa para la empresa Publicis Live (15 % del contrato): $534.486.035



El documento señala que según lo acordado, ProColombia debía depositar $700.000 francos (3.210.129.855 pesos colombianos aprox,) el pasado 20 de diciembre de 2023 y debe depositar el restante el próximo 19 de febrero.



La emisora dijo al aire que ha intentado comunicarse desde hace varios días con María Antonia Pardo, gerente de Gobierno y asuntos internacionales de ProColombia para tener explicación sobre el contrato de esta casa y los rubros pagados a Publicis Live, pero no ha sido posible.

Facebook Twitter Linkedin

María Antonia Pardo hizo parte del equipo de campaña del presidente Petro. Foto: Twitter: @NanyPardo

Pardo, por su parte, explicó en su cuenta de X "ante tanto desconocimiento que noto sobre lo que ocurre en #Davos anualmente en el mes de enero en el marco del Foro Económico Mundial (#WEF), lo correcto no es burlarse de quienes no tienen ni idea de qué se trata esto y por qué tantos países montan “casas” en la calle principal del pueblo y no “stands” como sugieren algunos congresistas y periodistas que hablan desde el más profundo desconocimiento".



Pardo argumentó: "Este año Colombia, bajo el liderazgo del presidente @petrogustavo, inaugura su primera “casa” en Davos en la calle principal del pueblo. Todo un hito. No es una casa para que duerma el presidente, como algunos afirman, no tiene camas, ni cocina. Es un espacio en donde se expone lo más representativo del país con el ánimo de mostrar “el país de la belleza” y atraer inversionistas".



"Básicamente se trata de hacer presencia en donde jamás habíamos hecho presencia y donde los inversionistas más grandes del mundo nos van a ver e interesarse", dijo ella.



Y es que quienes saben del asunto aseguran que es el lugar de la tierra donde la finca raíz es la más costosa, al menos durante unos días al año.

Ante tanto desconocimiento que noto sobre lo que ocurre en #Davos anualmente en el mes de enero en el marco del Foro Económico Mundial (#WEF), lo correcto no es burlarse de quienes no tienen ni idea de qué se trata esto y por qué tantos países montan “casas” en la calle principal… pic.twitter.com/c3XnqX9gxe — María Antonia Pardo (@MariaA_PardoJ) January 16, 2024

Se trata de un tramo de la avenida Promenade de Davos (Suiza), el sitio donde algunas de las marcas más conocidas del capitalismo buscan tener presencia para llamar la atención de una población flotante, caracterizada ya sea por su influencia o su poder económico.



También hay naciones que agitan o han agitado su bandera, usualmente de Asia, África o el este de Europa. En el pasado, para citar un ejemplo cercano, México ocupaba un espacio privilegiado en la misma calle.



Como lo registró Ricardo Ávila, analista senior de EL TIEMPO y enviado especial a Davos, en el número 49 de Promenade aparece con una colorida fachada que destaca al “país de la belleza”.



Siempre se discutirá si los costos de alquilar el espacio y adecuarlo es algo que vale la pena. No falta quien diga que ya existía alguna visibilidad, pues en los puestos de café ubicados en el Centro de Congresos el grano colombiano es el escogido.



En respuesta, el argumento es que eso es algo que Procolombia hace con frecuencia. En la reciente cumbre del clima en Dubái también se promocionaron nuestras riquezas naturales.



Hay otras consideraciones. El espacio, aunque pequeño, es acogedor y sirve para recibir a grupos de personas.

Facebook Twitter Linkedin

Así luce la Casa Colombia en Davos, Suiza. Foto: Juan Diego Cano / Presidencia

“La Casa Colombia en Davos, Suiza no es para que el presidente atienda eventos. Es un espacio de promoción de Colombia, país de la belleza que pretende atraer inversionistas. Es así como tiene agenda permanente y nada tiene que ver con la del presidente de la República. El gobierno está presente en el Foro Económico Mundial con el ministro de Hacienda, de Comercio y minMinas”, dijo, por su parte, María Paula Fonseca, jefe de prensa de la Casa de Nariño.



En la otra orilla, ha habido voces que rechazan esto. La senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) escribió en su cuenta de X: “¿Cómo es esto? Petro se lo pasa hablando mal del capitalismo y del Foro Mundial Económico en Suiza, pero se gasta $4.588 millones de pesos alquilando una casa en Suiza por 4 días”.



“Esta es nuestra vitrina ‘Colombia país de la belleza’ en Davos, Suiza. Aquí no se queda el gobierno, como toda campaña de marketing su objetivo es que miles de personas de todo el mundo y buena parte de la prensa mundial se acerque a contemplar la belleza de Colombia y vengan al país. La inversión en el arriendo se recupera con creces con los gastos del turismo internacional de lujo que pueda provocar para venir al país. Aquí decenas de miles de personas de todo el mundo miran la campaña «Colombia país de la belleza»”, respondió, por su parte, el presidente Petro.

Presidente Petro, en entrevista con EL TIEMPO, hace un balance de su visita a Davos:

Presidente Petro hace balance de su visita a Davos Ricardo Ávila, analista senior de EL TIEMPO, entrevistó al presidente Gustavo Petro. Foto:



POLÍTICA