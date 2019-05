Empresarios salen en respaldo del presidente Iván Duque

Un grupo de empresarios de diversos sectores de la economía colombiana le envió este jueves una carta al presidente Iván Duque en la que expresan su “respaldo y reconocimiento” a las políticas de Gobierno en la búsqueda de un “mejor futuro para todos”.

La carta, respaldada por más de 13.000 firmas, le fue entregada al Jefe de Estado en el marco de un encuentro que sostuvo con más de 500 empresarios en la Cámara de Comercio de Bogotá.



"Señor Presidente, queremos manifestar nuestro compromiso irrestricto a su arduo y honesto trabajo por la recuperación y fortalecimiento de la legalidad, como principio institucional que comprende la garantía de la seguridad ciudadana y del debido funcionamiento de la justicia; elementos necesarios para que el emprendimiento desarrolle todo su potencial como motor de inversión, producción y crecimiento”, dice la comunicación.

En la misiva también resaltaron la posición del mandatario en la defensa de la institucionalidad democrática, de la necesaria estabilidad y seguridad jurídica, que viene realizando.



“Presidente Duque, sin estos factores no es viable la inversión en el país, la generación de empleos formales, ni el crecimiento de nuestra economía. La justicia no puede parcializarse, politizarse, ni ser relativa en medio de procesos en los cuales la conveniencia o el interés nacional debe ser unánime”, señala el escrito.



Igualmente, respaldan a Duque en su propuesta de "la búsqueda de una paz sin impunidad”, y agregan que “superar la herencia recibida en esa materia, es una tarea compleja que demanda el esfuerzo de todos los sectores”.



Los empresarios y los demás firmantes igualmente ofrecen su respaldo a las Fuerzas Armadas, a la política de seguridad impulsada por este Gobierno y a la forma ética como Duque ha manejado las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.



"Se trata de una apuesta necesaria que representa un cambio histórico, que por muy difícil que hoy parezca, en un futuro próximo lo agradeceremos todos los colombianos. No desfallezca, señor Presidente, en ese fundamental empeño por el manejo transparente del Estado”, aseguran los firmantes.

ELTIEMPO.COM