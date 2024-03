'No me ofende que me digan activista, no hay nada de malo en serlo': Carlos Carrillo

Carlos Carrillo se posesionará en los próximos días como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en reemplazo de Olmedo López, quien renunció la semana pasada a la entidad en medio de denuncias por los sobrecostos en la compra de carrotanques para el suministro de agua potable para La Guajira. En entrevista con EL TIEMPO, el exconcejal de Bogotá, habló sobre las primeras acciones que tomará al llegar al cargo para luchar contra la corrupción y defendió su preparación académica frente a las críticas que ha recibido de quienes lo consideran un activista.



Su misión es poner en orden la casa, ¿cuáles son las primeras decisiones que tomará al llegar a la entidad?



Una cosa es lo que se planea en este momento y otra cosa cuando ya efectivamente llegue. Creo que en este momento, antes de asumir el control de la entidad, hablar específicamente de cuáles son las acciones que vamos a tomar es un poco irresponsable. De lo que sí puedo hablar es de unos lineamientos muy generales, de cosas que son imprescindibles. Lo primero es llegar a tomar el control de la entidad y eso debe hacerse de la mano de los funcionarios de carrera, porque venimos de más de 30 años de neoliberalismo que han venido desmontando el aparato estatal, y las entidades, pues, están llenas de contratistas que no tienen posibilidades de continuar, de hacer una carrera en lo público y ese es el primer escenario con el que seguramente me voy a encontrar. Entonces, poder construir un equipo de choque, porque no se imagina la cantidad de cosas de las que me voy enterando en la medida en que voy teniendo acceso a la información, es prioridad.

Carlos Carrillo se compromete a combatir la corrupción y a mantener la entidad funcionando. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

¿Qué cosas ha identificado?



Hay más de 70.000 PQRS represados, hay una cartera de casi 400.000 millones de pesos, hay 800 contratistas; de hecho, la cantidad de contratistas se ha venido multiplicando exponencialmente en los últimos meses. Entonces, hay que revisar eso, pero sin parar la entidad, una que por su naturaleza, debe funcionar 24/7. Tengo claro que en el momento de asumir yo voy a estar relativamente solo porque el procedimiento para vincular personas puede tomar semanas o meses y voy a tener que enfrentar una avalancha de contratos, de convenios interadministrativos y de un montón de cosas más. Yo básicamente tengo que con una mano blandir el látigo para sacar a los mercaderes del templo y con la otra mantener la misionalidad de la entidad andando. Es un reto enorme, por supuesto habrá auditorías, pero habrá que definir de qué naturaleza. Por supuesto, en este momento la entidad está intervenida, entonces brindaré todo el apoyo a los organismos de control. Yo espero firmemente que en la próxima sesión de la Corte Suprema podamos tener una nueva fiscal, porque si aquí hay responsabilidades penales, tendrán que asumirse.

¿Eso quiere decir que en el futuro habrá una renovación de planta en la entidad?



(...) a mí no me ofende que me digan activista, no me siento insultado porque me digan activista, no hay nada de malo en ser activista. FACEBOOK

Los funcionarios de libre nombramiento y remoción generalmente cambian cuando cambia la dirección, eso es un proceso natural. Yo no tengo ninguna intención de echar a andar una masacre laboral o algo por el estilo y sobre todo hay algo que me parecería importante que quedara muy claro y en esto quiero ser sumamente enfático: yo creo en la función pública como un proyecto de vida, en que los funcionarios puedan tener una carrera dentro del Estado y en el servicio público. Entonces, estoy seguro de que en la entidad hay personas honestas y probas, que deben estar pasando en este momento por una situación muy difícil al ver que esa entidad que quieren, que respetan y por la que trabajan, en boca de todo el mundo y atravesando una crisis comunicacional muy compleja. Por ende, esas personas probas, decentes y trabajadoras que están hoy en la entidad son a las que yo necesito. No voy a llegar a barrer con ellos, no voy a llegar a antagonizar con ellos, voy a llegar a trabajar de la mano con ellos para sacar adelante la entidad.



¿Qué mensaje cree que se envía con su nombramiento?



El asunto aquí no solamente es que salga Olmedo, lamentablemente la clase política colombiana está corroída hasta la raíz. El doctor Olmedo tendrá todo el derecho a la defensa y a probar si hubo alguna irregularidad o no, pero las responsabilidades políticas deben asumirse. El presidente envía un mensaje claro al ponerme a mí en esta dirección y es justamente que no está dispuesto a tener ningún tipo de tolerancia con nada que huela a corrupción.

Su llegada a la entidad ha sido criticada porque desde varios sectores lo consideran un perfil menos técnico y más activista, ¿qué dice al respecto?



Carrillo es Diseñador Industrial de la Universidad Nacional y fue concejal de Bogotá. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Primero, a mí no me ofende que me digan activista, no me siento insultado porque me digan activista, no hay nada de malo en ser activista. Una cosa no excluye la otra. Además, hay que aclarar que el manual de funciones no se modificó para que yo entrara a la dirección. El manual de funciones lo dejó Iván Duque, es decir, es un documento al que él le realizó su último cambio. Si usted mira mi perfil profesional puede ver que se acoge a lo que el manual de funciones dicta, eso es importante. No creo yo que no tenga ningún mérito académico para asumir el cargo. Soy diseñador industrial, me gradué de la Universidad Nacional de Colombia, a la que considero la mejor universidad del país y a la cual de por sí ya es un mérito académico acceder. Estudié una maestría en Diseño en la República Popular China becado por el Consejo Chino de Becas, entonces algún mérito intelectual tengo. A mí no me parece que mi hoja de vida sea impresentable o escandalosa, pero serán los resultados los que hablarán.

¿Qué va a pasar con los carrontaques de La Guajira?



(...) si hay responsabilidades, sean del partido que sean, o sean del sector político que sean, la oficina del director va a estar a entera disposición para que eso se aclare. FACEBOOK

Tengo en este momento la información que tienen los medios y la información que tienen los ciudadanos en general porque no he asumido en propiedad. Tampoco soy juez, no puedo llegar a hacer una investigación de tipo penal o disciplinaria, eso lo harán los organismos de control, pero lo que sí puedo decir es que si hay responsabilidades, sean del partido que sean, o sean del sector político que sean, la oficina del director va a estar a entera disposición para que eso se aclare, se resuelva y para poder empezar a reconstruir la confianza de los colombianos en las instituciones y muy particularmente en la unidad.

¿Sneyder Pinilla, jefe de Manejo de Desastres y vinculado a la investigación por presuntas irregularidades en la compra de 40 carrotanques, seguirá en la entidad?



Tengo entendido que el señor Pinilla ya pasó la carta de renuncia o la va a pasar en las próximas horas.

El Meridiano de Córdoba reveló que hay un nuevo contrato de carrotanques bajo sospecha, ¿estamos ante un nuevo escándalo de corrupción?



Tengo igualmente solo la información que se ha hecho pública en medios, tengo entendido que son unos alquileres de carrotanques, en este caso no compras, sino alquileres por alrededor de 6.000 millones de pesos, que habrá que llegar a mirar con lupa.



Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, vinculados en la investigación por presuntas irregularidades en la compra de 40 carrotanques. Foto: Archivo particular

En cuanto a la situación que atraviesa el país por cuenta de los incendios, ¿cuáles serán sus primeras medidas?



La Unidad venía trabajando y avanzando en eso, es un tema que es muy importante. Dentro de mi equipo más cercano, dentro de las direcciones, tengo ya definido un perfil de una ingeniera especializada en el manejo del fuego y creo que es muy importante darle un vuelco a este asunto. Aquí en Colombia no hay manejo de los combustibles y es clave empezar a apuntar hacia la reducción de ese riesgo y hacia la prevención, porque el asunto no puede ser simplemente reactivo. Lo que pasó en Bogotá, que fue muy trágico, era básicamente una tragedia anunciada, se sabía que iba a pasar, era cuestión de tiempo y creo que hay que articularse muy bien con los gobiernos del orden municipal y del orden distrital para poder prevenir este tipo de episodios que después nos cuestan miles de millones de pesos. Es que es mucho más barato prevenir que apagar los incendios. Hay muchísimo por hacer y yo tengo mucho entusiasmo de poder asumir esta dignidad, pero también tengo una enorme preocupación por lo que encuentre, por lo que ha venido pasando. No es secreto para nadie que esto no se ve bien.

¿Con quién va a realizar el empalme?



Está en manos de Helga Rivas, subdirectora del fondo de adaptación. Ella fue designada por el Presidente como directora encargada la semana pasada, pero vuelve a su cargo apenas se haga el empalme. Ella está en este momento capoteando las dos cosas, es una responsabilidad gigante la que tiene y estará ahí mientras yo me posesiono.

¿Cuándo se posesiona?



En unos días, aún no tengo los papeles completos, faltan unas certificaciones, el acta de grado, o sea, es un asunto de trámite.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

