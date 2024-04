Carrillo defiende llegada de Leónidas Name, sobrino del presidente del Senado, a la UNGRD

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió la designación de Leónidas Name como nuevo Secretario General de la entidad y pidió mirar su trayectoria profesional por encima de su apellido.

Este jueves 4 de abril la hoja de vida de Name, quien es sobrino del presidente del Senado, Iván Name, fue publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia de la República lo que significa que su nombramiento, si no sucede nada extraordinario, es prácticamente un hecho.

La publicación de la hoja de vida causó ruido en algunos sectores que relacionaron al designado Secretario con su pariente, quien hoy dirige el Legislativo.

Sin embargo, Carrillo, quien llegó a la entidad en reemplazo del cuestionado Olmedo López, que salió del cargo por el escándalo de presunta corrupción por sobrecostos de carrotanques para La Guajira, pidió analizar la hoja de vida del futuro funcionario, pues solo falta su posesión para que su nombramiento sea un hecho.

El presidente Gustavo Petro posesionó a Carlos Carrillo como director de la UNGRD. Foto:Presidencia Compartir

"¿Se tomó la molestia de hacer clic en la pestaña de al lado? Quizás, en esa pestaña hay información más relevante que la del material genético del señor Name. La idea de publicar las hojas de vida es discutirlas a profundidad. ¿Nos comparte su opinión?", respondió Carillo ante uno de los cuestionamientos.

Name es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en Derecho Administrativo de la misma institución. Además, tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado e hizo una maestría en Seguridad Internacional Y Europea en Suiza.

Y sobre la afiliación política de Name, esta no es cercana a su familiar, quien es contradictor del jefe de Estado. De hecho, aspiró a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en 2022 e hizo campaña por el presidente Gustavo Petro.

"Hoy es la posesión como presidente de Gustavo Petro. Con él, la esperanza en un país menos desigual, más fraterno, más humano, menos violento se instala en nuestros corazones. Hoy es un día de celebración, ¡qué viva Colombia!", dijo en su cuenta de la red social X el 7 de agosto del 2022, cuando Gustavo Petro asumió como jefe de Estado.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA