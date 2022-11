Exfuncionarios del gobierno Duque salieron este viernes en respaldo del exministro Alberto Carrasquilla, luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló su nombramiento como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República. Esto al considerar que no se acató la ley de cuotas.



Los excompañeros de Carrasquilla emitieron un comunicado en el cual señalan que lamentan "profundamente el fallo del Consejo de Estado, que desconoce la

autonomía e independencia del Banco de la República, la cual ha sido reconocida

por la Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 1993".

"Respaldamos a Alberto Carrasquilla, el Ex Ministro que por más años ha liderado

la cartera del Ministerio de Hacienda, al que lideró fiscalmente a Colombia en la

mayor crisis de la historia y a quien, con su gestión, ha demostrado su idoneidad

por encima de cualquier orientación política", señala el comunicado, suscrito por buena parte de los ministros y jefes de de Oficina que tuvo Duque.



Este es el texto del comunicado que suscribieron



COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

25 de noviembre de 2022

Lamentamos profundamente el fallo del Consejo de Estado, que desconoce la

autonomía e independencia del Banco de la República, la cual “ha sido reconocida

por la Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 1993, en la cual se indica que

este organismo no forma parte de las ramas Legislativa, Ejecutiva, Jurisdiccional,

Fiscalizadora o Electoral del Poder Público, sino que es un órgano de naturaleza

única. Por lo tanto, para atender sus funciones, está sujeto a una normatividad

propia y especial, diferente del común de las entidades públicas o privadas".



No deja de sorprender que la ley 581 de 2000, en su artículo 4, que además

establece la participación adecuada de la mujer en los máximos niveles decisorios

en un mínimo del 30 por ciento (cuota de género), además de otros postulados de

rango convencional y constitucional que protegen el derecho a la igualdad, no ha

sido sujeto de aplicación desde el año 2000.



Amplia jurisprudencia respalda el régimen legal propio que la Constitución le otorgó

al Banco y ha sido enfática en que aspectos como la edad de retiro forzoso, por

ejemplo, no pueden ser aplicables a sus miembros como una expresión de

protección de su autonomía. En cuanto al cumplimiento de la ley de cuotas, en la

sentencia C-371 de 2000, la Corte Constitucional consideró que ciertos empleos de

los niveles decisorios son difícilmente compatibles con un sistema de cuotas. Es el

caso de las juntas directivas de las distintas entidades… al punto de condicionar la

exequibilidad del artículo 4 bajo el entendido de que, cuando el nombramiento de

las personas que han de ocupar cargos cuya nominación dependa de varias

personas o entidades, como es el de los codirectores del Banco, se procurará que

las mujeres tengan una adecuada representación conforme a la regla de selección

allí prevista, sin que éste sea un imperativo ineludible.



Extrañamente en el caso del Ex Ministro Carrasquilla, se abandona dicho principio

protector de la autonomía de la que debe gozar el Banco Central, aplicando ahora

la “ley de cuotas”, prueba de lo cual son estas composiciones de junta directiva del

Banco de la República en el pasado:



Mauricio Cárdenas, José Darío Uribe, Carlos Gustavo Cano, Ana Fernanda

Maiguasca, Adolfo Meisel, Cesar Vallejo, Juan Pablo Zarate; 2014.

Juan Carlos Echeverry, Cesar Vallejo, Carlos Gustavo Cano, Juan José

Echavarría, Juan Pablo Zarate, José Darío Uribe, Fernando Tenjo; 2011.



Puntualmente sobre estas dos composiciones ninguna autoridad o actor político

llamaron la atención o se pronunciaron sobre la misma.



Respaldamos a Alberto Carrasquilla, el Ex Ministro que por más años ha liderado

la cartera del Ministerio de Hacienda, al que lideró fiscalmente a Colombia en la

mayor crisis de la historia y a quien, con su gestión, ha demostrado su idoneidad

por encima de cualquier orientación política.



Respetamos las decisiones de la justicia, pero deja un gran sinsabor este fallo,

justo ahora cuando el país más necesita de un manejo monetario y fiscal

responsable.



No deja de sorprender el cambio de jurisprudencia en estos momentos donde la

trayectoria y conocimientos de Alberto Carrasquilla son reconocidos por todos los

expertos, sin importar su orientación ideológica.



Alejandra Botero - Ex Directora del DNP

Alicia Arango - Ex Ministra de Interior

Andrés Valencia - Ex Ministro de Agricultura

Ángela Orozco - Ex Ministra de Transporte

Carlos Correa - Ex Ministro de Ambiente

Diego Mesa - Ex Ministro de Minas

Diego Molano - Ex Ministro de Defensa

Fernando Ruíz - Ex Ministro de Salud

Germán Quintero - Ex Secretario Jurídico

Guillermo Botero - Ex Ministro de Defensa

José Manuel Restrepo - Ex Ministro Hacienda y Comercio, Industria y Turismo

Juan Alberto Londoño - Ex Viceministro de Hacienda

Juan Francisco Espinosa - Ex Viceministro de Justicia

María Victoria Angulo - Ex Ministra de Educación

Lina Arbeláez- Ex Directora ICBF

Luis Alberto Rodríguez - Ex Director DNP

María Paula Correa - Ex Jefe de Gabinete

Rodolfo Zea - Ex Ministro de Agricultura

Soraya Yanine - Ex Consejera de Información y Prensa

Susana Correa - Ex Ministra de Vivienda

Ximena Lombana- Ex Ministra de Comercio

Tito José Crissien - Ex Ministro de Ciencias

Víctor Muñoz - Ex Director del DAPRE