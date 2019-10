Carpa Blanca, la propuesta para proteger a la comunidad del Cauca

El presidente Iván Duque anunció este miércoles que respalda la propuesta de la Defensoría del Pueblo, de implementar el esquema de ‘Carpa Blanca’ en el Cauca, con el fin de fortalecer la articulación del trabajo de los organismos del Estado para enfrentar la criminalidad en este departamento.



Duque se refirió a este tema al término del Consejo de Seguridad que lideró en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en el que también participaron la Ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el Gobernador del Cauca, Óscar Campo, altos mandos de la Fuerza Pública, autoridades locales y representantes de las comunidades indígenas.



(Le puede interesar: Tras asesinato indígenas en Cauca, Duque anuncia medidas de seguridad)

El Consejo se adelantó para evaluar la situación de orden público en el Cauca, tras el asesinato de 5 indígenas del resguardo de Tacueyó, ubicado en zona rural del municipio caucano de Toribío.

Quiero recoger la propuesta que ha hecho la Defensoría del Pueblo, de tener el esquema de ‘Carpa Blanca’ de coordinación de todas las agencias del Estado FACEBOOK

TWITTER

“Quiero recoger la propuesta que ha hecho la Defensoría del Pueblo, de tener el esquema de ‘Carpa Blanca’ de coordinación de todas las agencias del Estado, en el trabajo, además, con los gobiernos locales y con la sociedad”, indicó el mandatario.



(Lea también: Aumenta la tensión por granadas halladas y disparos, tras masacre)



El esquema de ‘Carpa Blanca’ es un espacio donde se reúnen los representantes del Estado y las comunidades, la Fuerza Pública, organismos humanitarios, autoridades municipales y departamentales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Fiscalía, entre otros, para atender la problemática específica de una zona y buscar las soluciones del caso.



Carlos Negret, defensor del Pueblo, calificó como un "desastre" el asesinato de cinco personas en el departamento del Cauca, según él por un control territorial de las disidencias de las Farc en esta zona del país.



“Se trata de proteger la vida de estos ciudadanos (...) ante una noticia, por ejemplo, como la que se tuvo de un supuesto panfleto del cartel de Sinaloa, inmediatamente se activaría la carpa blanca y todas las autoridades nos reuniríamos y miraríamos cuál es la mejor opción para evitar esas balas”, aseveró por su parte el Defensor del Pueblo.

Negret reiteró que no es cierto que estas comunidades indígenas estén dedicadas al narcotráfico y a proteger los cultivos ilícitos en esta zona del país.



"No están dedicados a este negocio ilícito y antes que pedir que se salgan, que se retiren del territorio es que ocurre esta situación, este asesinato (...) no hay que olvidar que ya hubo una masacre el 10 de agosto, mientras estábamos en Santander de Quilichao, pero va seguir ocurriendo mientras no nos pongamos de acuerdo todos los ciudadanos del norte de Cauca, las autoridades legítimas, la fuerza legítima del Estado y la Guardia Indígena, para controlar este negocio del narcotráfico", aseveró.



Duque aseguró que “creemos que esto nos puede ayudar muchísimo no solamente a tener información pertinente, sino a fortalecer los vínculos de confianza entre toda la institucionalidad y las comunidades”.



Finalmente, dijo que “reiteramos que vamos a estar monitoreando, con indicadores, cómo vamos a ir recuperando toda la confianza ciudadana y la seguridad ciudadana en los municipios que han sido golpeados por estas estructuras criminales”.



ELTIEMPO.COM