Carolina Sanín acusa al presidente Petro de 'antisemita y hostil'

La escritora Carolina Sanín, quien hasta el día del ataque terrorista de Hamás a Israel, era una de las intelectuales que más defendía al presidente Gustavo Petro, tomó distancia de él y ahora lo acusa de “antisemita y hostil”.



La autora de Somos luces abismales y Tu cruz en el cielo desierto, entre otras obras, escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Si yo fuera Israel, rompería relaciones diplomáticas con Colombia, cuyo presidente es abiertamente antisemita y hostil”.



“Claro, para eso, Colombia tendría que importar, y Petro, el delírico, tendría que importar al menos la mitad de lo que cree”, agregó ella.



Sanín es una de las muchas voces que ha rechazado la postura del presidente Petro quien no ha condenado el ataque de Hamás en suelo israelí y, al contrario, ha hecho manifestaciones controversiales.



Así, por ejemplo, este lunes comparó el campo de concentración del Campo de concentración de Auschwitz con la situación que se vive en Gaza.



Previamente, Sanín había escrito otros mensajes en los que mostraba su malestar por la visión de Petro sobre lo sucedido.



“De paso, se le recuerda a @petrogustavo que también hay judíos ciudadanos del país del que es presidente. Su discriminación, su ligereza al hablar de nazismo y del holocausto, y su ignorancia racista son agravios no solo para Israel, sino para muchos colombianos y colombianas”, había dicho.

“La ira que me da esa frivolidad ignara de las comparaciones de Gustavo Petro, que es exactamente fraudulencia”, aseguró.



“Y, por cierto, así como las Farc o las Auc no son “el pueblo colombiano”, tampoco Hamas es “el pueblo palestino”.



“Seguimos esperando, @petrogustavo, que diga algo sobre las personas secuestradas en Israel. Es un gesto apenas esperable de un país que ha sufrido el secuestro y que quiere ser parte del mundo. Si no se conmueve, al menos sepa qué es decencia diplomática”, dijo.



“A todo el mundo (y sí, a todos, por lo que hemos visto) les llega el día de apartarse de Petro. El Twitter del presidente en estos días fue mi límite”.



