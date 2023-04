La ministra de Salud, Carolina Corcho, es una de las funcionarias que salió en el remezón ministerial del gabinete del presidente Gustavo Petro. La decisión la confirmó el propio jefe de Estado, quien emitió un comunicado anunciando los cambios en siete ministerios, incluido el de Salud.



(En contexto: Estos son los siete ministros que salen del gabinete del presidente Petro)

Entre los ministros que se van están José Antonio Ocampo, de Hacienda; Cecilia López, de Agricultura; Alfonso Prada, de Interior; Arturo Luna, Ciencia; Sandra Urrutia, TIC y Guillermo Reyes, Transporte.La salida de Corcho, sin embargo, es sorpresiva pese a la tensión que constantemente generó con algunos partidos tanto de la oposición como de la coalición. Y el asombro se da porque el presidente Petro siempre fue uno de sus principales defensores.



Hace una semana, cuando el director del partido Liberal César Gaviria lanzó duras críticas contra su gestión, Petro la respaldó.



“No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud, si ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato, para poder hacer cambios. Ella desconoció por completo que en el Congreso había partidos y dirigentes, entonces se metió a desconocer a todo el mundo”, dijo Gaviria en un video publicado en redes sociales.Ante esto, Petro le respondió: “Esa señora es ministra de salud porque defiende los pacientes, otros defienden solo los negocios con la vida de la gente".

Esa señora es ministra de salud porque defiende los pacientes, otros defienden solo los negocios con la vida de la gente. https://t.co/4MYnjkFrzO — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 19, 2023

Gaviria, en otra oportunidad, señaló en el foro La tercera vía para reformar el sistema de salud de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y Foros Ágora: “La ministra es un poco más complicada, y como que no le asusta que uno le diga que el sistema se pueda colapsar si nos tomamos más tiempo”.



El expresidente ha señalado que ante la negativa del gobierno y de la ministra por incluir sus propuestas en la reforma de la salud, se decidió que su bancada votaría negativo el proyecto. Pese a esto, hay congresistas 'rojos' que no están de acuerdo con esa postura e incluso han rechazado lo que catalogan como presión del exmandatario.



(En contexto: Pese a advertencia de Gaviria, representante liberal votó reforma de la salud)

Facebook Twitter Linkedin

La ministra Carolina Corcho. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Choques entre Corcho y los partidos

Entre los partidos tanto de oposición como de los que formaban parte de la coalición, hay consenso en que la ministra Carolina Corcho se convirtió "en un obstáculo" para el avance de las reformas en el Congreso.



Así, por ejemplo, Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador, dijo que para él una salida de ella del gabinete "destrabaría" la situación con el proyecto de la reforma de la salud. Mientras que voces más duras han descalificado por completo la gestión de la ministra que tenía sobre sus hombros una de las reformas más importantes para el presidente Petro.



Pese a esto, un sector del Pacto Histórico siempre mostró su firme respaldo. "La señora Carolina Corcho me representa, al igual que representa a millones de colombian@s y al Pacto Histórico en el que luchamos contra la corrupción y contra el modelo de salud mafioso que nos impusieron en Colombia: un modelo que mata a nuestra gente y enriquece a criminales que en nombre de la democracia han llenado de dolor a nuestro pueblo", afirmó hace unos días el senador Alexander López.

El round que le ganó a Alejandro Gaviria y que ahora perdió

En el primer remezón ministerial que se dio en el gobierno de Petro, uno de los que terminó saliendo fue el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien siempre fue muy crítico con el proyecto de la reforma de la salud liderado por Corcho.



En ese momento, Gaviria se fue del Gobierno y Corcho permaneció, algo que fue interpretado por varios sectores como un apoyo al trabajo que estaba adelantando la ministra y un rechazo al ruido que estaba generando el exministro alrededor de la discusión del proyecto.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Gaviria y Carolina Corcho. Foto: Archivo particular

En diálogo con este diario, días después de que se produjo su salida manifestó: "No pudimos tener ni siquiera un consenso en el interior del Gobierno (sobre la reforma de la salud). La mayoría de los agentes del sector están insatisfechos. No tienen certeza sobre los beneficios de la reforma. Yo creo que el Gobierno se equivocó presentando, de primera en la fila, una reforma muy radical, sin acuerdos, con grandes dudas sobre la transición y grandes riesgos para la atención de la gente. La reforma aprobada será muy distinta en mi opinión".

Las duras críticas de Roy Barreras

La molestia con la ministra llegó a uno de los hombres claves de Petro en el Congreso: el presidente del Senado, Roy Barreras. El senador del Pacto Histórico, en lo que tiene que ver con la reforma de la salud, ha dejado ver que su posición no es de un apoyo al 100%, pues ha reiterado que sí se deben hacer cambios, pero no acabar con el sistema y lo que se ha logrado en los últimos años.



En entrevista con EL TIEMPO, lanzó duras pullas contra la ahora exministra, pues señaló que ella no escucha a sus colegas del gabinete y que es "arrogante".



"La ministra Corcho, que es una ministra ideologizada, tiene, desafortunadamente, una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia", dijo en su momento.



También manifestó que "ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía. Yo pregunto: ¿tienen derecho o no las señoras a escoger su ginecólogo, o el pediatra de sus hijos? Pues aquí no, acá es el que imponga el Estado. Entonces a mí me parece que ese sistema generaría una crisis de salud pública inmediata".

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA