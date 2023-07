Con la renuncia de Irene Vélez del ministerio de Minas y Energía, tras la primicia de EL TIEMPO sobre escándalo con Migración Colombia, el presidente Gustavo Petro perdió a otra de las 'puntas de lanza' en el gabinete, esto, luego de la salida en abril de Carolina Corcho de la cartera de salud, en medio del denominado remezón ministerial.



Cuando el presidente Petro anunció la conformación de su gabinete, los analistas coincidían en que había dos grandes líneas de pensamiento en los nombramientos: por un lado, aquellos que llegaban como resultado de la coalición que respalda al Gobierno y por el otro, los petristas ‘pura sangre’.



Corcho y Vélez hacían parte de este último grupo, uno que era visto desde varios sectores como menos pragmático.



Desde el principio, ambos nombramientos generaron pequeñas crisis y perturbaciones en el seno del Gobierno. En el caso particular de Vélez, de hecho, el ministro José Antonio Ocampo tuvo que salir en varias ocasiones y de manera pública a rectificarla y “calmar a los mercados”, como según decía el mismo.



“A nivel global tenemos una crisis climática que solo vamos a poder resolver si descarbonizamos la economía. Respondemos a eso con esa integridad ética y política que nos caracteriza y en esa respuesta decimos: hoy no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación”, aseguró Vélez en octubre, algo que solo unas horas después Ocampo salió a desmentir y a asegurar que dicha decisión aún no se había tomado.

La exministra Irene Vélez durante un debate de moción de censura en el Congreso. Foto: César Melgarejo. El Tiempo

Meses después, durante el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, también hubo polémica por las declaraciones de Vélez. La entonces ministra reafirmó que Colombia no celebraría más contratos de exploración de hidrocarburos y hasta dijo que las reservas eran suficientes para sortear la transición energética sin contratiempos.



Esta posición y los informes que la sustentaban fueron cuestionados por la entonces viceministra de Energía, Belizza Ruiz, quien salió de la cartera por pedido de la hasta hoy ministra. Ruiz expresó sus dudas a la metodología de los informes que presentaba el Ministerio y hasta señaló imprecisiones que habría en estos.



Las polémicas que rodearon a Vélez por sus pronunciamientos y posiciones hicieron que el Congreso la citara en dos ocasiones a debates de moción de censura.

La exministra Corcho escucha durante un debate en el Congreso. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Con respecto a Corcho, las cosas no fueron diferentes. Desde el principio, su nombramiento causó bastantes opiniones encontradas en el sector de la salud. Su llegada al Gobierno estuvo impulsada por las críticas a las condiciones en las que trabajaba el personal de las instituciones de salud en el gobierno de Iván Duque.



Una vez asumió el cargo, sus declaraciones sobre que las EPS solo son intermediarias de "platas del Estado" y su crítica a la Ley 100 de 1993, causaron gran inquietud dentro del sector sanitario y empresarial.

Pese a las críticas desde diferentes sectores -incluso de miembros de la coalición de Gobierno-, siempre recibió el respaldo del presidente, motivo por el cual fue una de las bajas inesperadas del revolcón ministerial.



Entre los partidos, tanto de oposición como de los que formaban parte de la coalición, coincidían en que Corcho se había convertido "en un obstáculo" para el avance de las reformas en el Congreso y que su falta de tacto para lograr consensos habría dinamitado su salida.

