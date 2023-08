Hace cuatro meses, la médica psiquiatra y politóloga Carolina Corcho salió de su cargo como ministra de Salud. En ese entonces comenzaba la polémica por la reforma de la salud que radicó en el Congreso el gobierno del presidente Gustavo Petro. La exministra ha continuado defendiendo la reforma en diferentes escenarios. Ahora ha sonado para asumir la gerencia de la Nueva EPS. Sin embargo, Corcho desmintió esa posibilidad.



En su cuenta de la red social X, la exministra informó que haya considerado asumir dicho cargo y que en sus planes no está "presidir o administrar alguna EPS".

Cabe recordar que el presidente Petro aceptó la renuncia de Carolina Corcho el 26 de abril pasado.



Los rumores de la llegada de Corcho a la dirección de la Nueva EPS surgieron en momentos en que hay una polémica por el futuro que podrían las EPS Sanitas, Sura y Compensar -las más grandes que hay en el país- por una supuesta falta de recursos, que solamente les permitirá funcionar hasta el mes entrante.



Esas tres EPS aseveran que prestar el servicio de salud a 13 millones de colombianos con grandes pérdidas económicas.

Nunca he considerado ni consideraré presidir o administrar una EPS. — Carolina Corcho (@carolinacorcho) August 25, 2023

Las mencionadas EPS enviaron de manera conjunta, el pasado 27 de julio, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, una carta en la que alertan por la supuesta grave situación financiera que vienen atravesando y que pone en riesgo la continuidad de su operación.



Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo (primero a la izquierda) se reunió con los gerentes de las EPS Sanitas, Sura y Compensar. Foto: Minsalud

“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”, dice el documento.



Al respecto, el ministro Jaramillo le aseveró a EL TIEMPO que no existe algo como una crisis en el sector y que el Gobierno ha respondido por los pagos que le corresponden. “Este gobierno cumple sagradamente con lo que está presupuestado. Que cuando hay ganancias, todos felices; pero cuando hay pérdidas, no quieren asumir. No hablemos de crisis donde no la hay”, enfatizó el jefe de la cartera.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS