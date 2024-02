Carlos Ramón González será nombrado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

Este viernes se llevará a cabo cuatro nombramientos en la Casa de Nariño. Uno de ellos llamó la atención, pues se trata de Carlos Ramón González. El saliente director del DAPRE no tendrá ni un día de descanso pues de inmediato pasará a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Su hoja de vida no ha sido publicada en el sistema de aspirantes de la Preisdencia, sin embargo, desde la Casa de Nariño se confirmó que este será designado este viernes para asumir el cargo que hasta hace unos días ostentó Manuel Alberto Casanova.



La dirección del DNI queda de nuevo en manos de exmilitantes del M-19. Casanova estuvo en dicha guerrilla y el nuevo dirigente, González, también. El presidente Gustavo Petro le ha apostado a que la entidad encargada de la inteligencia con miras a la seguridad nacional esté a cargo de antiguos compañeros de militancia.



La designación de González se manejaba como uno de los posibles destinos luego de que este fuera removido del Dapre por decisión presidencial. El primer mandatario había dicho que quería que este se mantuviera en el Gobierno y un cargo cercano al presidente.



No obstante, varios miembros de la Alianza Verde habían confirmado que González no habría tomado del todo bien su salida del Dapre.