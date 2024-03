Carlos Carrillo denuncia que no ha hecho empalme en UNGRD ante ausencia de Olmedo López

Oficialmente, Carlos Carrillo lleva desde el 12 de marzo como director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre (UNGRD). Fue posesionado en esa fecha, pero desde comienzos de marzo se sabía que era el reemplazo de Olmedo López. Sin embargo, aún no ha podido hacer un empalme oficial.

El director de la UNGRD denunció en diálogo con W Radio que nunca pudo reunirse con López para que este le hiciera una entrega oficial del cargo y de esta manera hacer un balance de lo que está ocurriendo en la entidad.

"El señor Olmedo López no regresó y nadie sabe de él. Empalme no hubo y eso me pone en una situación muy difícil. Es con el Fondo de Adaptación que hemos tratado de hacer un empalme y una retoma de la entidad", dijo Carrillo en el diálogo radial.

En ese mismo diálogo, Carrillo confirmó que encontró nuevos contratos relacionados con compra de carrotanques para La Guajira. Serían 52.000 millones de pesos el monto que se habría destinado para estos convenios, pero que por fortuna no se habían ejecutado.

De igual manera volvió a presentar su denuncia de que no ha podido nombrar una secretaria general de la entidad debido a que la actual, puesta por Olmedo López, no ha renunciado bajo el argumento de que está embarazada. "La secretaria de Olmedo López no quiere presentar su carta de renuncia, un acto de decoro”, dijo Carrillo.

Sobre este caso, Carillo denunció en diálogo con EL TIEMPO que varias mujeres del círculo cercano de Olmedo López desistieron de renunciar bajo el argumento de que estaban embarazadas El funcionario dejó saber en la entrevista sus dudas frente a esta situación.