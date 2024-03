Carlos Carrillo habla de la tres embarazadas en UNGRD que frenaron depuración tras escándalo de Olmedo

Carlos Carrillo lleva menos de una semana en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre (UNGRD). En este tiempo ha iniciado una depuración frente a lo que dejó Olmedo López. Asimismo, ha entrado a ver en profundidad qué está pasando en la entidad que en los últimos meses afrontó más de un escándalo. En entrevista con EL TIEMPO, Carrillo habló de sus primeras gestiones al frente de la UNGRD.

¿Ha hecho nuevos hallazgos en estos días que lleva como director de la UNGRD en el caso de Olmedo López?

Llevo tres días al frente de la entidad y he estado respondiendo a una agenda muy intensa para poder empezar la transición. Lo que he encontrado es lo que le hice saber a la comisión de ordenamiento territorial del Senado. No se trata de 40 carrotanques sino de 80. El segundo lote, de 40 carrotanques, fue contratado con una entidad sin ánimo de lucro (esal) y se hace con la resolución 192, que podría decirse que es una hermana melliza de la primera, que es la 185. Es melliza porque se utilizaron las mismas estrategias de una orden de preveeduría. Salió en tiempo récord y genera demasiados cuestionamientos. Además, existen en el manual de adquisiciones de la entidad unas opciones que eran más coherentes con el principio de planeación que la que decidió utilizar Olmedo López. Hay 40 carrotanques más, de los cuales 25 están en el batallón Cartagena, en La Guajira. Como si fuera esto poco, me encuentro con la sorpresa de que no hay registro de que las pólizas todo riesgo de los contratistas hayan sido compradas por los contratistas. Los carrotanques deben mantenerse bajo la custodia del Ejército y no pueden moverse hasta que no estén asegurados. Es mi obligación que todos los bienes del Estado estén asegurados, según me ordena la ley.

¿Olmedo López mintió al país en cuanto a la compra de las pólizas?

Yo como director de la Unidad no puedo hacer juicios, eso le corresponde al periodismo, a los ciudadanos, a los entes de control, pero un funcionario público debe hacer lo que le dice el manual de funciones y lo que está contemplado en la ley. Yo no puedo asegurar que mintió. Pero sí puedo decir que cuando le pedí a los funcionarios de UNGRD que me entregaran la documentación de ese contrato no estaban las pólizas. Eso implica que no existen. Los documentos que presentó el señor Olmedo ante la opinión pública y que se conocieron no aparecen en la unidad.

¿Cómo va la reestructuración ya que se ha dicho que piezas claves no pueden salir de la entidad?

Imagínense, como si no fuera difícil asumir el control de una entidad de este tamaño -del orden nacional, con una planta grande y unas responsabilidades enormes- pasa esto. Yo quiero hacer énfasis en una cosa y es la misionalidad de la entidad. La UNGRD no puede parar porque está atendiendo desastres 24/7 y debo mantener eso andando, y con las sala de crisis abierta. A eso súmenle que debo hacer un empalme. Pero, en lugar de estar ocupando mi tiempo a estas tareas, debo ocupar mi tiempo en las discusiones con funcionarios de libre nombramiento y remoción que se quieren atornillar.

¿Qué fue lo que pasó?

Echaron a una mujer embarazada, que es un asunto muy delicado

Yo como director no puedo darle validez a los chismes de pasillos. Debo centrarme en los documentos que son radicados en el sistema de gestión documental, que es bastante cuestionable. En el momento que ocurre la salida de Olmedo López, tres funcionarias de altísimo nivel le hacen saber a la entidad que están embarazadas. La primera es la asesora de mayor rango en el despacho del director, que era una persona de toda la confianza de Olmedo López. Lo reportó el 29 de febrero, yo todavía no estaba en la dirección. Esta señora fue declarada insubsistente por la secretaria general, a pesar de que había declarado que estaba embarazada. Echaron a una mujer embarazada, que es un asunto muy delicado. La segunda es la directora jurídica. Ella también reporta un embarazo y retira una carta de renuncia que ya había presentado. Adjuntó la prueba de un laboratorio que queda al lado de la oficina. Luego la secretaria general también hace lo mismo. Radica una renuncia y luego la retira bajo la misma justificación de que está embarazada. La casualidad es que la prueba de embarazo es del mismo laboratorio. Las dos retiraron las renuncias, la directora jurídica y la secretaria general, casi nada.

¿Qué piensan hacer en dichos casos?

Yo como director general no debería pedirles la renuncia protocolaria, ellas deberían ofrecerla. Es un tema de modales. El jueves pido las renuncias protocolarias y me las entregan la mayoría de funcionarios con la excepción de la secretaria general. Le di hasta las 6 de la tarde y no lo hizo. Ahora reporta una incapacidad de 30 días porque afirma que un embarazo de alto riesgo. Estoy hablando con abogados para estudiar cuál es la realidad jurídica de esto. Yo no tengo ninguna intención de violar los derechos laborales de ninguna de ellas. Lo que sí puedo decir es que la mano de derecha de Olmedo López se quiere quedar en la entidad ejerciendo un poder enorme.

¿Quiere decir que ve esta situación como un intento de estas tres por perpetuarse en la entidad?

Yo no voy a entrar a emitir juicios, pero los ciudadanos pueden hacerse los juicios. Estamos hablando de personas que llegan a cargos de libre nombramiento y remoción. Esos cargos son de confianza. Es como si llegara un presidente y los ministros no renuncian bajo el argumento de que tienen estabilidad reforzada. Es una situación muy parecida porque la secretaria general de la entidad tiene más poder que muchos secretarios de municipios en Colombia. Es un poder inmenso. Son entidades que tienen capacidades de acción y un poder económico y político muy grande. No estamos hablando de cargos cualquiera. Por eso es que reciben honorarios significativos.

Usted está depurando a los cercanos de Olmedo López, ¿va a quedar alguno con el que pueda trabajar?

Es demasiada la desconfianza.

A la Unidad no solo se le criticó por el tema de los carrotanques sino el tema de adaptación, sobre todo en los incendios de principio de año. ¿Ha hecho hallazgos en estos temas?