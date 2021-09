Caricatura política en Colombia: historia en dibujos

La caricatura, una poderosa herramienta gráfica en la que se puede expresar de manera profunda una postura, también ha resultado en Colombia una forma de analizar la historia.

Precisamente, caricaturas como la de Osuna, producidas en pleno cambio constitucional entre 1990 y 1991, inspiraron a Diana Paola Gil Guzmán para que viera en la caricatura política una oportunidad para realizar, enmarcada en la historia cultural del derecho, su trabajo de grado como abogada de la Universidad EAFIT.



“Anteriormente, el derecho era estudiado bajo una mirada autorreferencial, es decir, desde sus propias categorías y conceptos abstractos sin tener en cuenta el entorno social. Por eso, no partí de ese concepto, sino de uno que no fuera tradicional u ortodoxo”, explica Diana en un artículo para el porta de la Universidad EAFIT.



Según se reseña en este texto, en el proceso de investigación, la eafitense encontró estudios sobre derecho y su relación con la literatura y con el cine, lo que le dio luces para detectar semejanzas con la caricatura política.



"En dicho contexto, la caricatura, al estar compuesta por texto e imagen –ambos cargados de sarcasmo, metáforas y símbolos–, requiere, al igual que el derecho, una interpretación. Además, ambos tratan de la realidad: el derecho desde la regulación de la conducta humana y la caricatura desde la sátira", menciona el artículo.



Como en Medellín no hay un archivo dedicado a la recolección de caricatura política, Diana recurrió a la Colección de Periódicos de la Universidad de Antioquia para rastrear prensa regional y nacional del periodo 1990-1991, de línea liberal y conservadora.



Se centró en El Tiempo, El Espectador y El Colombiano, donde acopió 120 caricaturas. De estas Diana eligió y analizó 35 de nueve autores, la mayoría de Osuna, muy prolífico durante esa coyuntura política. Los otros son: Rubens, Grosso, Guerreros, París, Ricky, Picho y Pucho, Mico y Chento.



EL TIEMPO