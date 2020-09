¿Puede ir una persona a la cárcel por no usar tapabocas?

Este martes surgió un debate respecto a si una persona puede o no ir a la cárcel por no usar el tapabocas, uno de los elementos de bioseguridad considerado como esencial para enfrentar la pandemia del coronavirus, luego de una afirmación que dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

"En las últimas semanas hemos visto situaciones muy críticas en algunas ciudades como Barranquilla y Cali de desorden social e indisciplina social frente a las normas que se han planteado aquí para el control del covid-19", señaló el jefe de la cartera de salud.



Estas situaciones, además, se han presentado en otras ciudades en las que se han presentado aglomeraciones, y no se tiene en cuenta el distanciamiento social. Por eso, Ruiz recordó qué le puede pasar a quien incumpla las medidas.



"Queremos decir: la epidemia no se ha superado (...) y si no guardamos la disciplina puede ser un tema muy crítico. Y quiero recordar, muy enfáticamente, que existe el artículo 368 del código penal, mediante el cual pueden ser judicializados quienes no sigan las normas para el control de una epidemia, con pena de cuatro a 10 años", señaló Ruiz.



Frente a esta advertencia, el presidente Iván Duque reiteró que las normas son claras, pero que el énfasis del Gobierno es para que se tengan cultura ciudadana y que los ciudadanos sean comprometidos con cumplir las medidas de bioseguridad.



El artículo 368 del código penal es parte del capítulo de los delitos contra la salud pública, y señala la pena para la violación de las medidas sanitarias. "El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años", señala dicho artículo.

En este mismo sentido, el artículo 369 del código mencionado advierte que, además, quien propague la epidemia "incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años".



El decreto 1168, a través del cual se concertó el aislamiento selectivo y distanciamiento social responsable, que va hasta el 1.º de octubre de 2020, señala que la violación de las medidas adoptadas en este decreto también puede acarrear la sanción que menciona el artículo 368 del código penal.



"La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue".

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD