Duque dijo que las CAR necesitan una reforma rápida que las blinde

El presidente Iván Duque al participar este viernes en la clausura de la Cumbre de Gobernadores en Cartagena les dijo a los mandatarios regionales que se necesita una Colombia verde que proteja su biodiversidad y sus ecosistemas.

Por eso invitó a los gobernadores a que todos se pongan "la mano en el corazón" y reconozcan "que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) tal y como existen, no les responden a los ciudadanos y necesitan una reforma rápida, oportuna y una reforma que las blinde de cualquier injerencia de la politiquería”.



En ese sentido dijo que lo que sí se quiere es que haya unas CAR que sean verdaderas autoridades ambientales y "no que terminen siendo peajes al servicio de quién sabe quién".



En su intervención el mandatario también anunció que se va a crear una nueva institucionalidad no burocrática, "pero si concentrada en el bienestar de los niños, el nacimiento hoy de esta autoridad de alimentación escolar para que garanticemos que los micronutrientes que requieren los niños para el desarrollo de la corteza precortal del cerebro en aras del aprendizaje sea un éxito, y que derrotemos para siempre la corrupción y los contratistas que le han arrebatado esa esperanza a los niños de Colombia"



El jefe de Estado también les recordó a los gobernadores que este gobierno en menos de 24 meses, aportó recursos frente al desfinanciamiento y en mayo entregará el Túnel de la Línea.



"Gracias a ese compromiso en la Ley de Crecimiento vamos a llevar cerca de 700 mill millones de pesos por año en los próximos tres años para adelantar vías terciarias en el territorio", dijo.



Por su parte Carlos Camargo, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, habló de la necesidad de mejorar la conectividad para el país, pues en su opinión, eso es como llevar carreteras a la imaginación y a la productividad.



Dijo que es necesario tener acciones concertadas en temas como calentamiento global, crisis migratoria, seguridad alimentaria, lucha contra la desnutrición.



También le expresó al presidente Duque el compromiso de los gobernadores para acompañarlo en la siembra de 180 millones de árboles hasta el 2022.



Camargo también planteó un asunto recurrente entre los mandatario regionales y es el "excesivo centralismo" que afecta la gobernabilidad territorial.



En ese sentido dijo que "no es lógico que nos entreguen cada vez más competencias, pero los recursos siguen siendo manejados con vocación centralista".