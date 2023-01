El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó la semana pasada en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) su tesis del ‘capitalismo descarbonizado’, el nuevo régimen que debe surgir en el mundo para hacer frente a los desafíos del cambio climático en la economía global.



En un discurso de poco menos de 15 minutos, el mandatario agrupó las ideas que presentó en los paneles en los que participó durante el evento global, tales como el canje de deuda por acción climática, mayor interés por las energías renovables, la desvalorización de la deuda de los países y la cero emisión de carbón, petróleo y gas.



“Los empresarios de Davos deben pensar en otro capitalismo como su última oportunidad: el capitalismo descarbonizado”, apuntó Petro, tras hacer un repaso sobre la actual crisis del clima, que puede extinguir la vida en el planeta.



Así las cosas, para el presidente, el capitalismo descarbonizado tendría que “reconstruir el poder planificador de las naciones articulado a una planificación multilateral y global de la transición”.



Esto significa, de acuerdo al mandatario, que las decisiones que se tomen en las cumbres climáticas de la COP tengan poder vinculante.



“Si la Organización Mundial del Comercio o un tratado de libre comercio cualquiera es vinculante, ¿por qué las decisiones sobre la corrección de la crisis climática no lo son? ¿Por qué son apenas sugerencias en medio de la catástrofe?”, se cuestionó.



En línea con ello, este nuevo régimen capitalista tendría que hacer que los tratados de las organizaciones como la OMC o el FMI, se supediten a los pactos climáticos.



“El capitalismo descarbonizado tendría que lograr que el acuerdo climático busque sin rodeos la reducción del consumo de carbón, del petróleo y del gas hasta llegar a cero emisiones en el corto plazo”, reforzó el jefe de Estado.



Sobre este punto luego agregó que este esquema “no puede proteger más la economía fósil”, la cual “debe entrar en una seria y definitiva etapa de desvalorización”.



En cuanto a la idea de intercambio de deuda por acción climática, el mandatario señaló que esto tiene que ser un mandato del nuevo régimen capitalista, “de tal manera que las naciones puedan financiar los costos de la adaptación y, sobre todo, los de la mitigación a través de la reducción de su deuda”. También pidió que el capitalismo descarbonizado tiene que desvalorizar la deuda que pesa globalmente sobre procesos productivos y sobre naciones.



“¿Es posible el capitalismo descarbonizado? La gran transformación del capital, como dijera Polanyi, es ahora o no habrá un capitalismo descarbonizado, ni un capitalismo siquiera, y es posible que no haya humanidad”, concluyó el mandatario.