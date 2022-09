Laura Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, dijo que el exministro de Salud Fernando Ruiz "no era el candidato de Colombia, sino el candidato del gobierno de Duque". Esta fue la explicación dada para que el Gobierno le haya quitado al funcionario el apoyo para aspirar a la dirección de la Organización Panamericana de la Salud, OPS.



Ante esta versión, Ruiz respondió que esto “no tienen ningún sentido”, pues para él los asuntos de Estado “tienen que manejarse más allá de los propios gobiernos”.



Ruiz pidió valorar su trabajo más allá de su presencia en un gobierno determinado sino hacerlo con la lupa de sus condiciones profesionales y de lo que ha hecho en sus cargos públicos.



“Calificar la candidatura de Fernando Ruiz como de derecha o izquierda no tiene sentido; no estuve en ningún polo político. La Cancillería tiene que revisar sus visiones de las relaciones exteriores en ese sentido, los temas de Estado tienen que manejarse más allá de los propios gobiernos, en mi consideración”, dijo Ruiz.



Sin embargo, Gil ha dejado saber que al gobierno actual tampoco le satisface el trabajo realizado por Ruiz al frente de la cartera de Salud: "No es cierto que haya habido equidad en el plan de vacunación, un poco más de 400 municipios no han cumplido del 70 por ciento que es la meta mínima, nos dejaron más de 800.000 vacunas a punto de vencer. Una deuda del ministerio de 5, 5 billones que no cerraron bien cuando acabaron la emergencia sanitaria, con un impacto fiscal para la definición del presupuesto", dice la viceministra en una cita divulgada hoy lunes por Blu Radio.



Ruiz habló, por su parte, con la emisora y dijo que fue Gil quien le comunicó la decisión del gobierno Petro.

El exministro de Salud Fernando Ruiz aspiraba a dirigir la OPS. El funcionario lamentó que después de 120 años, Colombia no pueda estar en dirección de la organización. Foto: Milton Díaz

Aseguró, sin embargo, que a él oficialmente no le dieron una explicación y se lamentó por la posibilidad que le quita a Colombia de dirigir esta organización después de 120 años. Además, aseguró que, en vez de respuestas, lo que hay es “mutismo” por parte de la Cancillería.



“No tengo una razón que me haya dado el Gobierno al respecto. Tuve una primera conversación con el señor canciller el 4 de agosto, de ahí en adelante lo que se encontró fue un total mutismo de parte de la Cancillería. Tuve que enviar cartas para pedir citas para hablar de los temas (…) Colombia tiene todos los pergaminos para dirigir la OPS”, dijo.



Añadió que su candidatura “estaba consolidada” y tenía el apoyo de varios países, considerando que era “importante para Colombia” en estos momentos.



En ese sentido, dijo que “evidentemente hay una situación compleja” y pidió que “las políticas de Estado no pueden manejarse por decisiones personales”.



Justamente, mencionó que los argumentos que se han difundido sobre esa falta de apoyo, como el voto que habría comprometido el Gobierno con Panamá o México o su gestión durante la pandemia, son solo “excusas” para tratar de explicar la decisión de la que hoy no recibe razón.

"Algunos medios dicen que se debe a una consideración por la ejecución durante la pandemia y que el Gobierno, de alguna manera, comprometió su voto con Panamá. Desde el Ministerio de Salud decían que el voto ya estaba comprometido con México. Siento que están tratando de excusar lo inexcusable", dijo Ruiz.



"La sensación también de que Colombia no haya logrado esta posición es un poco triste. Hace 120 años se fundó la OPS y es el órgano máximo de salud en las Américas y Colombia nunca ha ejercido la dirección, creo que esta era una oportunidad relevante, porque Colombia ha tenido una historia importante en salud pública y creo que merecía la dirección", dijo Ruiz en una entrevista en Caracol Radio.



La elección del próximo director de la Oficina Sanitaria Panamericana, la rama ejecutiva de la OPS, tendrá lugar en la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana, que se celebrará del 26 al 30 de septiembre de 2022. La Conferencia elegirá al director entre los candidatos propuestos por votación secreta. El candidato que reciba la mayoría de los votos de los Estados Miembros será nombrado.

REDACCIÓN POLÍTICA