Esto dice la Cancillería por polémico certificado de inglés de cónsul

Este jueves surgió una polémica tras la denuncia del representante a Cámara por la Lista de la Decencia, David Racero, quien aseguró que "para probar el conocimiento del idioma del lugar en el que desarrollaría sus labores, la señora Bustamante acudió a una certificación en notaría, en la que ella misma declaró el nivel de dominio del inglés que posee".

"Desde hace más de 20 años leo, hablo y escribo el idioma inglés tipo B2. Que lo estudié en un instituto que ya no existe denominado 'INLINGUA', el cual se encontraba ubicado en el municipio de Medellín, Antioquia", se observa en la fotografía publicada por el congresista.



El congresista señaló que este documento no se debió aceptar pues es diferente al que exige la "resolución del Ministerio de Educación 12730 de 2017, (que) definió las pruebas aplicables a quienes pretendan certificar su nivel de dominio lingüístico en una lengua extranjera en Colombia".



(Le puede interesar: Polémica por certificado de inglés de cónsul de Colombia en Orlando)



Frente a esto, la Cancillería aseguró, respecto a los idiomas, que el decreto 1083 de 2015 "establece que la persona designada en provisionalidad deberá acreditar el requisito del idioma, consagrado en el numeral 3 del literal a) del artículo 61 del Decreto-ley 274 de 2000, de conformidad con el reglamento que expida para el efecto el Ministro de Relaciones Exteriores mediante resolución”.



La Cancillería añadió que la resolución 4480 2010 indica que "si por circunstancias de razonable imposibilidad el aspirante no pudiere presentar dicha certificación, deberá manifestarlo por escrito a la Dirección de Talento Humano y la respectiva certificación se suplirá de conformidad con lo que establezcan las normas generales en materia de pruebas”.



Y señala que para los nombramientos se rigen "de acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 61 del Decreto 274 de 2000".



Según este decreto, los requisitos para nombrar funcionarios en provisionalidad son:



1.) Ser nacional colombiano



2.) Poseer título universitario oficialmente reconocido, expedido por establecimiento de Educación Superior, o acreditar experiencia según exija el reglamento.



3) Hablar y escribir, además del español, el idioma inglés o cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas. No obstante el requisito de estos idiomas, podrá ser reemplazado por el conocimiento del idioma oficial del país de destino.

El ministerio de Relaciones Exteriores añadió que el Decreto 1083 de 2015 establece que "dentro de los requisitos para nombrar funcionarios en provisionalidad en el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, se encuentra acreditar 5 años de experiencia".



Finalmente, el Ministerio aseguró que "de acuerdo con la información y soportes suministrada por la señora Bustamante, esta aportó los documentos para ser nombrada provisionalmente en el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11".



En los trinos con la denuncia publicada por Racero, este además aseveró que su certificación de bachiller no es válida, pues no presentó un acta de grado debidamente autenticada o su diploma de bachiller, como lo exige la ley.



POLÍTICA