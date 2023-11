Cancillería vuelve a rechazar 'acciones' de Israel en gaza: invoca cese de hostilidades

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche de este martes 31 de octubre que decidió llamar a consultas a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, tras los últimas acciones de Israel en la franja de Gaza.



"He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá", aseguró el mandatario.

Y en la misma línea, la Cancillería emitió un comunicado en el cual rechazó "las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza en áreas densamente pobladas por civiles, lo que ha resultado en un saldo de más de 8.000 víctimas, entre ellos cientos de niñas y niñas, según lo reporta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



El presidente Gustavo Petro con los embajadores de Palestina e Israel. Foto: Presidencia

El pronunciamiento del Gobierno Nacional se dio después de que se conoció una acción militar que afectó el campo de Jabaliya, la cual dejó 50 muertos y más de 150 heridos.



La Cancillería también reiteró "la urgencia de un cese al fuego y la obligación que tienen las fuerzas de seguridad de Israel de observar el Derecho Internacional Humanitario. Todas las partes están llamadas a respetar el Derecho Internacional".

Soldados israelíes en el kibutz Beeri, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Foto: AFP

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores mencionó el llamado que ha hecho el presidente Gustavo Petro a la comunidad internacional para concretar "de manera urgente una conferencia de paz que permita adelantar diálogos que hagan posible la convivencia de ambos pueblos".



"El pleno reconocimiento de los dos Estados por todas las naciones y el diálogo entre las partes deberán traer la paz a la región", puntualizó la Cancillería.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA