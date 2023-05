El Ministerio de Relaciones Exteriores se alista para enfrentar uno de los procesos de licitación claves para su funcionamiento, pues el próximo 7 de julio se hará la adjudicación del contrato para la empresa que se encargará de la impresión de pasaportes y visas en el país.



Sin embargo, hay sectores que han alertado que las condiciones podrían favorecer a la compañía Thomas Greg and Sons, la multinacional británica que ha tenido este contrato en los últimos 17 años.



¿Por qué la Procuraduría tiene en la mira a la licitación del contrato de impresión de pasaportes?

El pasado 18 de mayo, la Procuraduría General de la Nación aseguró que esta licitación está en la mira del ente de control, pues advirtieron que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores - el encargado de la selección del contrato - no ha dado respuesta a una serie de observaciones hechas por el Ministerio Público y que tienen que ver con el pliego de la licitación y las condiciones de participación.



"La Cancillería tampoco ha dado respuesta a las empresas participantes que también hicieron observaciones relacionadas con criterios de ponderación establecidos en el pliego de condiciones y que tenían que haber quedado absueltas el pasado 12 de mayo", aseguró la Procuraduría.

¿Cuáles son las empresas que quieren el contrato de los pasaportes?

En total, son 11: Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.; Impresa Nacional - Casa de la Moneda de Portugal; Cadena S.A.; Thales Colombia S.A.; Identificación Plástica S.A.S; Consorcio STC; In Group; Get Group; Inversiones BMT S.A.S; Veridos México y Accesos Holográficos (sucursal Colombia).

¿Cuáles son las principales observaciones?

Varias de las empresas que están aspirando a quedarse con el jugoso contrato han señalado que hay ciertos aspectos del pliego de condiciones con los que no están de acuerdo, pues podrían beneficiar únicamente a Thomas Greg and Sons, la multinacional europea que ha tenido el contrato en los últimos años.



En la plataforma Secop II están todos los detalles del contrato y además, las observaciones que se han hecho por parte de los participantes.



Quejas por el cronograma establecido y la producción exigida

Accesos Holográficos, por ejemplo, en uno de los comentarios que fue enviado el pasado 4 de mayo señaló: "Una vez analizado el cronograma preliminar, vemos que los tiempos establecidos son demasiado cortos para la estructuración de una propuesta técnica, jurídica y económica. Es más que obvio que la envergadura de un proceso como este, requiere el concurso de múltiples disciplinas especializadas y la correcta integración de las mismas, las cuales terminan reflejándose en una propuesta oficial seria". Y es que el proceso de convocatoria, según lo evidencia la plataforma Secop II, se publicó el 14 de abril del 2023, cuatro meses antes de que el actual contrato quede vencido.

Cadena S.A. por otro lado, en su documento de observaciones coincide con lo mencionado por Accesos Holográficos, pero agrega más aspectos. Dicen, por ejemplo, que en los documentos documentos que hacen parte de la licitación se pide que, a lo largo del contrato, "el contratista debe mantener inventarios para producir mínimo 200 mil pasaportes".

Pasaporte colombiano. Foto: iStock

Argumentan que dicha condición, "sumada a los ajustados plazos" preocupa ya que se "debe tener en cuenta los tiempos de abastecimiento de los insumos de seguridad necesarios para la fabricación y personalización de libretas de pasaportes. Por lo tanto, se trata de una condición que resulta altamente difícil de cumplir dentro del cronograma establecido".

Los tiempos establecidos no se compadecen con la realidad del negocio FACEBOOK

Pero además, mencionan que para obtener el papel de seguridad necesario para ejecutar el contrato se requieren alrededor de 20 semanas; "lo mismo sucede con los chips cuya adquisición tarda entre 16 y 20 semanas y con el holograma que tarda de 10 a 12 semanas, así como con las carátulas que tardan alrededor de 14 semanas".



La empresa dice que, exceptuando al contratista actual (la empresa británica), la mayoría de oferentes tendrían que abastecerse de buena parte de los insumos mencionados en los 58 días entre la adjudicación y la fecha de inicio del negocio "pues, no es rentable para ninguna empresa tener un inventario que no puede utilizar para otros contratos (...)". Por lo anterior señalan que los tiempos establecidos "no se compadecen con la realidad del negocio".

Quejas por los requisitos para evidenciar experiencia

Uno de los aspectos que hace parte de la evaluación en la licitación es la experiencia que pueda demostrar la empresa oferente.



Según Cadena Cadena S.A., entre las exigencias que está haciendo el Ministerio está la "sumatoria de cantidades de 8 millones de pasaportes personalizados y sin personalizar, requeridos como parte de la experiencia habilitante, cantidad que incluso supera los montos exigidos por el contrato que estima una expedición de 1.2 millones de pasaportes al año. También se incluyó la obligación de certificar personalización y distribución en 48 horas".



Por lo anterior, reparan: "Sorprende el cambio y su particularidad relativa al mercado colombiano que, por tanto, se ajusta mayoritariamente a las condiciones del proveedor actual".

El pliego de peticiones del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 84 páginas. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores

La exigencia de tener una fábrica de impresión en Bogotá

En el documento agregan que entre el pliego de condiciones se menciona que se dará "preponderancia y por ello, calificación, a aquellos oferentes que ofrezcan su fábrica de impresión en la ciudad de Bogotá, ya que con esta infraestructura se garantiza la posibilidad de acceder a las libretas de pasaporte en menor tiempo y distancia".



En ese sentido, la compañía manifestó que eso restringe la participación de empresas extranjeras."Adicionalmente, se indicó que se asignarán 137,5 puntos a quien ofrezca una fábrica de impresión de pasaportes en Bogotá. Situaciones que favorecen única y

exclusivamente a la empresa Thomas Greg & Sons de Colombia S.A", agregaron.



En eso coincide la empresa In Groupe, otra ofertante. En su documento de observaciones mencionan: "vemos un claro favorecimiento al contratista actual

en esta asignación de puntaje para la evaluación técnica, puesto que es fácilmente

demostrable que es el único con posibilidad de ofertar a la Cancillería de Colombia una

fábrica de impresión de pasaportes en Bogotá, que ya esté implementada, como lo es la fábrica de impresión de la sociedad Thomas Greg and Sons". Agregan que ningún otro posible contratista estaría en capacidad de presentar una planta, implementarla y certificarla en poco menos de dos meses que dura el proceso de licitación.

¿Tres chips?

Estas son las partes que tiene el actual pasaporte. Foto: Cancillería

Otro de los aspectos que da puntos adicionales es ofrecer un tercer chip. Concretamente, el requisito dice así: "Ofrecimiento de la disponibilidad de un tercer chip con su sistema operativo, el cual permita el almacenamiento de la información biográfica y biométrica recolectada por la Entidad". El Ministerio argumenta que lo anterior es necesario porque "permite suplir las eventuales contingencias derivadas de la escasez de chips, tal como ocurrió en la pandemia", según se lee en el pliego definitivo de condiciones que fue publicado el pasado

En este sentido, Veridos México, en su extenso documento de observaciones, pidió que se aclare cómo deberá acreditarse este ofrecimiento y a qué se refiere con "disponibilidad". "No podría tratarse de existencias actuales que sólo tendría en stock el operador actual, adicional porque dicha condición no fue contemplada por la Entidad en el estudio de mercado, y posteriormente fue adicionada al proyecto de pliego de condiciones de manera improvisada", argumentan.

¿De cuánto es el contrato de pasaportes que se adjudicaría?

Exactamente, según el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 599.651.582.571 pesos colombianos.

¿Qué responsabilidad tendrá la empresa a la que se le adjudique el contrato?

Suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica.



¿Qué dice la Cancillería de la controversia?

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado este lunes 29 de mayo en el cual asegura que todas las etapas del proceso se harán públicas en el auditorio López de Mesa, ubicado en la Cancillería, con el acompañamiento de la Procuraduría, Contraloría, Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.



Si bien no se refirieron a las observaciones de las empresas, en la plataforma Secop II sí están cargadas sus respuestas. La última se subió el pasado 24 de mayo.



El cronograma, entonces, queda así:



-Plazo para que los interesados presenten observaciones al pliego definitivo: 31 de mayo de 2023.

-Respuesta observaciones al pliego definitivo: 5 de junio de 2023.

- Publicación de adendas: 5 de junio de 2023.

- Presentación de propuestas y cierre del proceso: 9 de junio de 2023.

- Entrega de muestras: 9 de junio de 2023.

- Verificación de requisitos habilitantes y evaluación factores de selección: Del 9 de junio al 22 de junio de 2023.

- Publicación del informe de evaluación: 23 de junio de 2023.

- Traslado del informe de evaluación: Del 23 de junio al 30 de junio de 2023.

- Publicación informe definitivo y respuesta observaciones informe de evaluación: 6 de julio de 2023.

- Audiencia pública de adjudicación: 7 de julio de 2023.

- Firma del contrato: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA