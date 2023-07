A través de una carta dirigida al fiscal Francisco Barbosa, la Cancillería pidió que investigue las denuncias de presuntas irregularidades en la licitación para la fabricación de pasaportes. El secretario general encargado, José Antonio Salazar fue el que hizo la solicitud.

En la misiva, Salazar recordó que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores está llevando a cabo la licitación desde el 5 de enero y que el objetivo de esta es “el suministro y formalización de pasaporte”. La razón es que “el contrato vigente está próximo a concluir”.



Asimismo, este señaló que “personas naturales y jurídicas han cuestionado los criterios técnicos y objetivos tenidos en cuenta para la elaboración de pliego de condiciones definitivo, preguntando sobre la transparencia del proceso”.



Ante estas denuncias, el secretario expresó que todas estas denuncias debían ser conocidas por las autoridades, por lo que “se acude a la Fiscalía General para pedir respetuosamente que, si lo estima procedente dentro del marco legal de sus competencias, adelante las investigaciones que considere necesaria”.



El pedido de Salazar es que se investigue cualquier “irregularidad o ilicitud” que pueda presentarse o haberse presentado en el procedimiento licitatorio referido.



El pedido de la Cancillería se da ante los cuestionamientos sobre la licitación para la fabricación de pasaportes. Varios de los participantes han dicho que no hay condiciones para hacer parte del proceso, puesto que supuestamente se estaría favoreciendo a Thomas Greg & Sons, empresa que actualmente tiene el contrato.



Según las denuncias, las condiciones expresadas en la licitación solo podrían ser cumplidas por la empresa que en la actualidad asume la hechura de los pasaportes, por lo que han cuestionado la integridad del proceso.



Ante las denuncias, la Cancillería suspendió el proceso. Sin embargo, lo reanudó el 5 de julio y debe estar listo antes del 31 de agosto, cuando se acabe el actual contrato. No obstante, este puede ser prorrogado de forma temporal ante la contingencia de que no se ha concluido la licitación.