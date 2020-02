Gobierno chino prohibió traslado por tierra de 14 colombianos en Wuhan

Este lunes, la Cancillería aseguró que conformó un comité de trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa para definir alternativas "que permitan el traslado aéreo de los colombianos en el menor tiempo posible".



La semana pasada la Cancillería informó que "no se expidieron las autorizaciones del gobierno chino y por ello no fue posible la evacuación prevista el 5 de febrero por vía terrestre de los connacionales que se encuentran en Wuhan (China), hacia otra provincia de dicho país que no esté cerrada por la cuarentena generada por la presencia del coronavirus".

Sin embargo, la opción de trasladarlos por vía aérea requiere permisos especiales de sobrevuelos por diferentes países, e incluso posibles autorizaciones para escalas debido a la distancia. El Gobierno advirtió que les envió la solicitud a varias naciones para determinar cuál será la ruta de evacuación.



El ministerio de Relaciones Exteriores aún no conoce las razones por las que el gobierno Chino no expidió las autorizaciones.



Sin embargo, en las comunicaciones que ha emitido el Gobierno Chino para los ciudadanos les recomienda no evacuar.



El 29 de enero, la Cancillería informó que apoyaría a los 14 connacionales que viven en Wuhan y quieren ser evacuados. En ese momento aseguraron que evacuarían a siete el pasado 5 de febrero en un plan compartido con los gobiernos de El Salvador y Costa Rica, para luego contemplar si los colombianos regresarían al país.

Ante esta nueva situación los colombianos deberán permanecer en esta ciudad.



El nuevo coronavirus dejó más de 900 muertos, casi todos en China, y ya supera el balance mundial del SRAS, aunque la OMS asegura que la estabilización del número de nuevas contaminaciones es "una buena noticia".



Ningún colombiano tiene coronavirus hasta la fecha.



