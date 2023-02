La Cancillería negó en las últimas horas que se haya firmado un acuerdo interadministrativo con la aerolínea Satena, que es propiedad del Estado colombiano, por un valor de 1.000 millones de pesos para vuelos del canciller Álvaro Leyva.

Fuentes del Ministerio de Relaciones exteriores indicaron, tras versiones de prensa, que "no sabemos de donde sale ese monto" y que el contrato "no existe".



En el pasado sí se han realizado este tipo de convenios, indicó la fuente, por ciertos periodos para atender compromisos institucionales del personal de la Cancillería "No se hacen exclusivamente para el transporte del Ministro".



