Canciller le responde a Samper por decir que no lo invitaron a reunión

Luego de que el expresidente Ernesto Samper asegurara que no asistió a la reunión de la Comisión de Asesora de Relaciones Exteriores porque no fue invitado, la Cancillería le respondió que sí fue invitado.



(Puede leer: La polémica no para: duros trinos de Petro y otros políticos a López)

"Expresidente @ernestosamperp sí fue invitado a la sesión informativa de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que tuvo lugar hoy de forma virtual. La @CancilleriaCol envió carta al mismo correo de contacto de la citación anterior", trinó junto a una carta con fecha del 3 de marzo de 2021, en la que lo convocan a la sesión informativa de la Comisión de Asesora de Relaciones Exteriores.



La misiva firmada por la canciller Claudia Blum advierte que "en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 68 de 1993, tengo el honor de convocarlo a la reunión de carácter informativo de la Comisión de Asesora de Relaciones Exteriores, que se llevará a cabo el 12 de marzo a las 10:00 a. m. con la finalidad de informar sobre el estado de los procesos judiciales iniciados por la República de Nicaragua en contra de la República de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia".



(Además: Benedetti dice que se va de alianza con el petrismo)

Expresidente @ernestosamperp sí fue invitado a la sesión informativa de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que tuvo lugar hoy de forma virtual. La @CancilleriaCol envió carta al mismo correo de contacto de la citación anterior pic.twitter.com/DC5XR0ytg5 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 12, 2021

La Cancillería señaló que "en el encuentro se recibieron comentarios y aportes de los participantes. Cancillería continuará convocando estas reuniones informativas periódicamente".



A la reunión tampoco asistió el expresidente Cesar Gaviria, pues rechazó la invitación pues, en su concepto, el Gobierno Nacional deseaba llevar a cabo el evento por la "imperiosa obligación que se tiene con la ley".



(Le sugerimos: Benedetti dice que se va de alianza con el petrismo)



"Han transcurrido más de dos años del periodo presidencial y no hay duda de que tal hecho no es algo accidental, sino la expresión del desinterés oficial por tener una política exterior que represente a toda la Nación", consignó el exmandatario.

En el encuentro se recibieron comentarios y aportes de los participantes. Cancillería continuará convocando estas reuniones informativas periódicamente. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 12, 2021

Otras noticias de Política:

- Duque terminó polémica de su periodo y dijo que va hasta agosto 2022



- Al fin juntos: primera reunión de los exalcaldes que suenan para 2022

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET