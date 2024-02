¿Qué hay detrás del aumento de cargos en la Cancillería y la creación de 9 embajadas?

El regreso del exsenador Armando Benedetti al gobierno del presidente Gustavo Petro, esta vez como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), reavivó las críticas por los recientes nombramientos que se han hecho en la Cancillería y los ajustes de planta que planean adelantar este año.



(Puede leer: Cancillería colombiana lamenta muerte de Sebastián Piñera y resalta su aporte a la paz)

Por un lado, al ministerio se le ha cuestionado la designación de Benedetti no solo porque tiene un proceso abierto en la Corte Suprema, sino porque de nuevo se critica su idoneidad para representar al país en esa instancia, que no estaba activa hace más de 20 años. Durante el gobierno del expresidente Pastrana, esas funciones las asumió la embajada de Italia para disminuir costos. Pero la actual administración la va a reabrir.



Este diario conoció que la decisión de designar al excongresista es una directriz directa de Presidencia. Aunque este nombramiento se suma al movimiento de otra ficha del excongresista que firmó el canciller Leyva tras su suspensión. Se trata del traslado de Lorena Arboleda, una de las personas que trabajó con Benedetti en la embajada de Venezuela, al consulado en San Francisco (Estados Unidos).

Facebook Twitter Linkedin

Armando Benedetti , exembajador en Venezuela Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Estos cambios se dan en medio de un plan que la Cancillería viene adelantando desde el año pasado para reabrir algunas embajadas y representaciones en organismos multilaterales, entre ellos, la Unesco (el año pasado se nombró a Laura Guillém) y la FAO.



EL TIEMPO habló con el vicecanciller Francisco Coy, quien señaló que este proceso de creación de cargos empezó hace varios meses después de que un estudio de cargas laborales reflejó un déficit de 500 funcionarios, es decir, identificaron que no hay suficiente personal para asumir todas las responsabilidades que hay en el Ministerio. Por esta situación, el Ministerio de Hacienda, en noviembre pasado, otorgó la viabilidad presupuestal para ampliar la planta. El Departamento Administrativo de la Presidencia también le dio el visto bueno.

Facebook Twitter Linkedin

Cancillería de Colombia. Foto: Cancillería

“Se consiguieron 123 cargos en total, de los cuales nueve son embajadores”, señaló Coy, quien confirmó que por ahora se tiene asegurada la apertura de dos embajadas para este primer semestre: Senegal y Etiopía. Esta decisión, expone, va en línea con el plan de la vicepresidenta Francia Márquez de estrechar los lazos diplomáticos con África. Abrir más embajadas fue uno de los acuerdos en los viajes que hizo el año pasado a ese continente.



Sobre estas dos embajadas EL TIEMPO conoció algunos detalles de su conformación. Hasta el momento, se tiene contemplado que la embajada en Senegal estará conformada por un embajador y dos funcionarios más, mientras que la de Etiopía será más grande: tendrá un embajador y tres funcionarios. La razón del incremento de una persona es por la doble representación que tendrá esa misión, ya que lo hará ante el Gobierno de ese país y la Unión Africana.



(Puede leer: Venezuela: lo que Estados Unidos espera de Colombia tras diálogo con presidente Petro)

Facebook Twitter Linkedin

La vicepresidenta firmó tres memorandos de entendimiento y cuatro declaraciones de intención en Kenia. Foto: Cuenta oficial de Twitter @FranciaMarquezM

También se hará la reapertura de dos embajadas más en Europa: una en la República Checa y otra en Rumania. Ambas ya tienen el beneplácito de los respectivos países para reabrirlas, pero están en proceso de elegir quiénes serán los embajadores.



A esta lista se suma Haití, que pasará de ser solo un consulado a embajada. Las otras cuatro misiones todavía no están confirmadas, y Cancillería manifestó que no puede dar detalles hasta tener el beneplácito de los países anfitriones.



Coy añadió que esta decisión de incrementar la planta también se tomó para cumplir con un propósito que quedó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. Allí se contempló la creación de "cuarenta sitios nuevos alrededor del mundo entre embajadas y consulados. Eso incluye el plan original de reabrir los 15 consulados en Venezuela", dice Coy.



El aumento de la planta quedó oficializado en el Decreto 1882 del 7 de noviembre de 2023, que tomó relevancia esta semana luego de que se conoció el regreso de Benedetti.



Algunos partidos y congresistas, sin embargo, han mostrado su desacuerdo por los costos que implicará tal fin.



“El Gobierno no cumple con pagar a 104 odontólogos residentes, como ordena la Ley 2315 de 2023, pero sí destina recursos para crear nueve embajadas innecesarias y emplear a sus amigos”, aseguró Cambio Radical.



“Siempre malgastando”, agregó la senadora María Fernanda Cabal. La representante Katherine Miranda, por su parte, envió un derecho de petición al ministerio para que justifique esta ampliación.

El Gobierno no cumple con pagar a 104 odontólogos residentes, como ordena la Ley 2315 de 2023, pero sí destina recursos para crear nueve embajadas innecesarias y emplear a sus amigos. Es prioritario garantizar el cumplimiento de la ley y evitar el uso discrecional de los recursos… https://t.co/bp4XBIsgv1 — Cambio Radical (@PCambioRadical) February 6, 2024

Pese a esto, analistas consultados por este diario señalan que tener más representación abre oportunidades para hacer más efectiva la política exterior. Así lo considera Luisa Lozano, directora del programa de Ciencias Políticas de la U. de La Sabana, quien, no obstante, advierte que se debe analizar “la pertinencia de la apertura de estas embajadas y si eso responde a intereses del país".



Desde el sindicato de la Cancillería, Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), hicieron un llamado en ese sentido y criticaron el nombramiento de Benedetti en la FAO.



Por otro lado, expresaron su preocupación "por el impacto que tendrá esta decisión en el presupuesto del Ministerio, teniendo en cuenta que en Roma ya operan dos Embajadas (ante Italia y la Santa Sede). La apertura de una tercera iría en contravía del Plan de Austeridad del Gasto de la Cancillería".



(Puede leer: El ruido político y jurídico que genera el regreso de Armando Benedetti al Gobierno)

Facebook Twitter Linkedin

Armando Benedetti Foto: Twitter: @AABenedetti

Respecto a la reapertura de la FAO, aún se analiza cuánto costará el proceso porque no está definido el equipo. Pero si se tiene en cuenta el salario para un embajador en Italia, según la normativa actual, solo Benedetti recibiría cerca de 40 millones de pesos al mes, incluyendo primas. A esto habría que sumarle los gastos de funcionamiento, como el precio del arrendamiento del sitio desde donde despachará, la dotación de este y el pago del personal que lo acompañará.



"Estos esfuerzos económicos podrían redirigirse a la creación de nuevas representaciones de Colombia en lugares con apremiantes necesidades de prestación de servicios consulares y/o de presencia diplomática, previamente identificados", añadió Unidiplo.



Finalmente, la pregunta que sigue quedando en el airé es ¿por qué Benedetti vuelve a la Cancillería? Presidencia no se ha referido al respecto, pero es bien sabido que la relación del nuevo embajador con Leyva - quien volvería a ser su jefe - no es la mejor. Cuando se le pidió su renuncia de la embajada de Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores se refirió a él como un "drogadicto".



Benedetti, por su parte, más de una vez salió de su misión diplomática sin informarle al canciller - como dicta la norma - y tomó decisiones que no necesariamente tenían la bendición de su jefe. En el Palacio de San Carlos siempre lo consideraron como una rueda suelta.

#Comunicado UNIDIPLO se permite comunicar a la opinión pública su preocupación frente a la reciente publicación de la hoja de vida del exsenador Armando Benedetti Villaneda para aspirar al cargo de Embajador de Colombia en la Misión Permanente ante la FAO con sede en Italia. pic.twitter.com/9ZTy8Y3V7l — UNIDIPLO (@unidiplo) February 7, 2024

Para Unidiplo, Benedetti "incurrió en faltas de índole administrativa y disciplinaria, siendo una de ellas la ausencia injustificada de la sede diplomática. Consideramos que insistir en su designación genera un riesgo reputacional para Colombia a nivel internacional".

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA