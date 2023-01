Una tensa situación laboral se vive al interior de la cancillería por la salida de funcionarios tras los concursos de méritos de la Comisión de Servicio Civil. Para el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán "la Cancillería no bota a sus funcionarios así y porque sí. Menos a quienes trabajan con denuedo y lealtad".



Por su parte, el presidente del sindicato de empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Francisco Burchardt Melo, dijo que hay que tomar acciones inmediatas para salvaguardar los derechos de los trabajadores y escuchar las propuestas que tiene este esta organización con el fin de mantener la estabilidad laboral.



Entre tanto en la Comisión Nacional del Servicio Civil se defendieron los concursos de mérito porque están ajustados al cumplimiento de la Constitución y la Ley.



Se anunció, además, que garantizarán el debido proceso para todas las personas que participan en el mismo, así como estableciendo el mérito como el único elemento de ingreso y ascenso a la carrera administrativa en Colombia.



El canciller se pronunció a través de su Twitter en contra de la situación que viven más de 170 personas y señaló que todo esto se da en el marco de un concurso de méritos, es decir, que los despidos no se dieron por orden de él. Además, indicó que es injusto y se debe revisar la ley.

"La Cancillería no bota a sus funcionarios así y porque sí. Menos a quienes trabajan con denuedo y lealtad. La Comisión Nacional de Servicio Civil, so pretexto de un concurso de "méritos", salió de un plumazo de excelsos servidores. Hay que revisar la ley. Injusta. Atropelladora", dijo el ministro Leyva en su cuenta de Twitter.



"Señor ministro gracias por su atención al asunto. Se pueden tomar acciones afirmativas inmediatas para salvaguardar los derechos de los trabajadores en situaciones vulnerable y a muchos otros según el caso. Tenemos las propuestas concretas solo es que usted las escuche y evalúe.", dijo Burchardt Melo, presidente del Sindicato.



Ante algunos comentarios que señalan que en esta ocasión la organización sindical no está actuando de manera correcta, Burchardt Melo añadió: "Este concurso fue promovido por la misma organización sindical. Nuestro llamado es a aplicar las acciones afirmativas para mujeres embarazadas, prepensionados, personas en estado de discapacidad", dijo. "Todos protegidos por la jurisprudencia. Le ruego no desinformar", argumentó.



