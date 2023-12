No hay relación entre exención de visas y situación de migrantes africanos: Cancillería

La Cancillería convocó a una rueda de prensa este jueves 21 de diciembre para explicar las razones detrás de la situación de migrantes africanos que están quedando represados en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según indicó el vicecanciller Francisco Coy, lo que está pasando no es una "crisis migratoria" sino más bien una situación de congestión en el aeropuerto de la capital.



Desde octubre de este año, las autoridades han identificado un aumento de viajeros provenientes de África que llegan a Bogotá para hacer tránsito. La Cancillería tuvo conocimiento de vuelos en los que llegaban hasta 300 viajeros de ese continente desde ese mes, lo cual representaba una situación atípica. Aunque indicaron que no se trata de un aumento masivo.



Sin embargo, el problema se empezó a generar cuando, desde El Salvador, a principios de noviembre impusieron una tarifa de 1.100 dólares que deben pagar la mayoría de viajeros africanos que quieren ingresar a ese país.

Migrantes en las salas internacionales del aeropuerto El Dorado. Foto: Migración Colombia

Y es que la ruta de migración que ya se tiene identificada señala que estos migrantes llegan a Estambul (Turquía), toman un vuelo a Bogotá y después se dirigen hacia El Salvador en avión para luego llegar a Nicaragua y desde ahí, realizar el paso a pie hacia EE. UU. o Canada.



De acuerdo con el vicecanciller Francisco Coy, quien lideró una rueda de prensa este jueves 21 de diciembre, lo que se está viendo es una congestión en el aeropuerto El Dorado porque algunos viajeros no cumplen con los requisitos para poder entrar al país centroamericano.

De paso, señaló que la resolución que se firmó en mayo y que le eliminó el requisito de la visa de tránsito a 14 países, entre ellos 9 africanos, no tiene relación con esta situación que se ha evidenciado esta semana por el caso de los dos menores que fueron abandonados en el aeropuerto de Bogotá.



"La resolución exige visa a 27 nacionalidades, entre ellas 14 africanas. El criterio para establecer la exoneración no fue caprichoso, fue con base a los registros migratorios. Se revisó a aquellas nacionalidades en las cuales no había números altos de intención de paso por Colombia", explicó.



Como se lo dijo inicialmente a EL TIEMPO este miércoles, el caso de Ghana, de donde provienen los dos niños abandonados, fue una "desafortunada coincidencia" pero aclaró que esta resolución no tiene una correlación con la "presencia de ciudadanos de esa nacionalidad en Colombia". Dice que los datos no evidencian dicha relación.



A falta de cifras oficiales - Migración no las ha entregado aún y se han solicitado desde inicios de esta semana - no hay datos claros que muestren dicha situación.



Pero autoridades enteradas del tema le señalaron a EL TIEMPO que las redes de tráfico de migrantes identificaron qué países africanos tienen esa flexibilización y se han aprovechado de dicha situación para ofrecer este tipo de paquetes que incluyen el tránsito por Bogotá, por lo que la medida sí puede estar entre las causas del aumento de viajeros que llegan a la capital.

Investigadores consultados por este diario contaron que estas redes pueden llegar a cobrar hasta 10.000 dólares para que ciudadanos que buscan salir de África, especialmente los más jóvenes, lleguen a Colombia y eviten el paso por el peligroso Tapón del Darién. Por ende, lo que se ofrece es un vuelo de la capital colombiana a El Salvador y tomar la ruta ya mencionada en esta nota.

Ahora bien, Coy informó que se ha observado que, de los pasajeros que se encuentran espera de conexión, menos del 10% no cumplen con los requisitos del país de destino, especialmente, El Salvador. El vicecanciller expuso que quienes no logran conseguir el dinero de la tarifa, son remitidas a las aerolíneas para que sean devueltas.



