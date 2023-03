Esta semana se confirmó lo que era un secreto a voces en la Cancillería: la salida de Laura Gil del Viceministerio de Asuntos Multilaterales por sus tensas relaciones con el titular de ese despacho, Álvaro Leyva.



(Le puede interesar: Las razones detrás de la salida de la viceministra Laura Gil de la Cancillería).



Se trata de otra ‘vice’ que se va de su cargo, aunque en este caso Gil no se aleja completamente del Gobierno, pues le ofrecieron irse a la embajada de Viena, Austria. Ella aceptó y el beneplácito se pidió en la última semana de febrero.

Su permanencia en el ministerio era prácticamente insostenible. Altas fuentes del Gobierno le contaron a este diario que las diferencias de Gil respecto al manejo que se le está dando a la Cancillería la llevaron a tener desacuerdos con el canciller Leyva, quien, por su lado, tampoco estaba de acuerdo con algunas acciones que Gil adelantó de forma individual.



Algunos cuentan que, a puerta cerrada, se dieron fuertes discusiones, pero “no hubo gritos”, según aseguró una fuente que pidió mantener reserva de su nombre.



(Puede leer: Los roces de Petro en A. Latina no afectan integración: Laura Gil)



La desarticulación empezó a ser evidente y la comunicación entre los dos, escasa. Durante su tiempo en el cargo, Gil se enfocó en impulsar la agenda de la política exterior feminista. Avanzó en el Plan Nacional de Acción de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad; les ordenó a las embajadas tener un lenguaje con enfoque de género; habló del cambio del enfoque en la política antidrogas en escenarios multilaterales y lideró la repatriación de más de 500 piezas precolombinas, entre otras cosas.



“Le dio un aire fresco a la Cancillería que no se había visto antes”, dijo un alto funcionario. Pese a esto, la molestia surgió porque Gil a veces asumió labores que no eran de su viceministerio. Por ejemplo, intervino para permitir que Ecuador apoyara con el transporte de combustible cuando se registró la crisis por el derrumbe en la vía Panamericana.



Pero desde la Cancillería señalan que ahí no solo estuvo ella, sino también el vicecanciller Francisco Coy, quien mantuvo comunicación constante con su homólogo de Ecuador.



Los cruces y desacuerdos, entonces, terminaron con la salida de Gil en medio de ruidos alrededor del funcionamiento del ministerio. Analistas coinciden en que la prelación que Leyva le da al tema de la paz está teniendo un efecto secundario que ha reflejado una falta de liderazgo al interior de la Cancillería y que, de paso, ha abierto grietas en los objetivos de la política exterior.

Sandra Borda, internacionalista y docente de la Universidad de los Andes, señala que Leyva llegó al ministerio con la intención de tener un rol integral, desde la Cancillería, en la negociación de la ‘paz total’, “pero en estos meses hemos visto que él no es protagónico en estas conversaciones y eso no solo lo ha marginado a él sino también a la Cancillería. Eso es un problema porque pareciera que su institución no estuviera conectada con el Gobierno (...). Lo veo hablando de un montón de temas menos de política exterior”, explica.



En esto coincide Mauricio Jaramillo, docente de la Universidad del Rosario, quien resalta que si bien hay cosas que funcionan bien —como la relación con Estados Unidos— la apuesta de Leyva por enfocarse tanto en la paz no ha salido bien. “Haber delegado otros temas no ha funcionado porque no hay una división efectiva. Lo que ha habido es fragmentación. Resultado de eso es la salida de Gil. (…) Esto muestra una desarticulación y el mal liderazgo de Leyva en política exterior”, dice.



(Lea también: Elizabeth Taylor Jay: ¿quién es la nueva viceministra de Asuntos Multilaterales?).

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

(...) hay aspectos de la paz total que requieren gestión exterior. Por ejemplo: asegurar ayudas de cooperación internacional (...). FACEBOOK

TWITTER

David Castrillón, docente de la Universidad Externado, tiene otra visión. Aunque reconoce que tanto énfasis en paz puede ser perjudicial, también puede ser conveniente porque “hay aspectos de la paz total que requieren gestión exterior. Por ejemplo: asegurar ayudas de cooperación internacional, implementar el acuerdo, mantener a Estados Unidos tranquilo por lo que se decida, conseguir apoyo para negociaciones. En este sentido, es razonable”.



Desde el ministerio, por su parte, aclaran que Leyva no solo ha estado enfocado en la paz. Destacan que estuvo en la Corte Internacional de Justicia liderando la presentación de los argumentos orales de Colombia en el litigio con Nicaragua; en la Conferencia de Seguridad de Múnich concretó la visita de dos ministros para trabajar en intercambio de conocimiento y tecnología agroindustrial y en la frontera con Panamá para acordar medidas que fortalezcan el abordaje a la migración, entre otras cosas.



Coy, por su parte, resalta que pese a los reparos, hay logros en estos meses de gestión.



“Logramos incorporar una anexo en el Plan Nacional de Desarrollo con elementos claves de la política exterior. Esto es importante porque le da una orientación en lo que se quiere hacer”, dice.



Otros aspectos que destaca es el liderazgo regional de Colombia en temas mundiales como “migración, medio ambiente y el debate de las drogas” y el restablecimiento de las relaciones con Venezuela que ha reactivado el comercio y el tránsito en la frontera.

Facebook Twitter Linkedin

Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco José Coy Granados. Foto: Cancillería

¿Y la migración?

Aunque la relación con Venezuela se normalizó y la frontera se reabrió, entre la población migrante cada vez se conocen más reclamos por falta de atención. Y este tema no es menor. Según cifras de Migración Colombia, en Colombia hay 2’508.242 migrantes venezolanos con vocación de permanencia.



Aun cuando el Gobierno ha señalado que el compromiso sigue en pie, hay señales que, según ha conocido este diario, han causado malestar en organismos internacionales que han donado dinero para atender a esta población.



Una de ellas tiene que ver con un aspecto que explica Castrillón. “En años pasados Colombia, al tomar el rol de ser el abanderado en el tema migratorio, asumió responsabilidades más allá de nuestras capacidades. Lo que se ha tratado de hacer es pasar la responsabilidad del nivel bilateral al multilateral”, expone.

Facebook Twitter Linkedin

El canciller Álvaro Leyva sostuvo encuentro con Nicolás Maduro la semana pasada. Foto: Prensa Presidencia

Eso coincide con la postura de Leyva en su discurso del pasado viernes en Bruselas, Bélgica, durante la conferencia de solidaridad con migrantes venezolanos. Allí hizo un llamado para que la comunidad internacional actúe bajo el principio de responsabilidad compartida. También puso en duda las cifras de migrantes en otros países y por eso instó a hacer un nuevo censo.



“En la región contamos con uno de los tres movimientos migratorios más grandes a nivel mundial, pero lamentablemente el apoyo recibido en los últimos años, aunque valioso, no resulta suficiente”, dijo.



También aseguró que Colombia “trabaja en la plena inclusión socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas pero que este propósito puede requerir alrededor de 1.800 millones de dólares para los próximos tres años”.



Leyva enfatizó en que los migrantes siguen siendo una prioridad y que por eso continúan insistiendo con la realización de una cumbre regional sobre migración para “fomentar ese diálogo regional, sin exclusiones, que lleve a acuerdos y compromisos conjuntos”.



Castrillón considera que estos aspectos son señales de que la migración no ha dejado de ser importante para el Gobierno.



Para Borda, sin embargo, este discurso no muestra un compromiso real con la población. “Este Gobierno ha intentado bajarle el perfil al tema porque saben que si se hace énfasis, Venezuela se va a incomodar. Sacaron la oficina del Palacio de Nariño (Gerencia de Fronteras) que estaba encargada de lidiar al más alto nivel con ese tema y lo convirtieron en una suboficina del Ministerio de Relaciones Exteriores”, expone la docente.



(Siga leyendo: Colombia está cansada de poner muertos: Laura Gil en Comisión de Estupefacientes).



Frente a esto, Coy explica que al llegar encontraron que “en el Estado colombiano no había una entidad a cargo de atender a una población extranjera. Estamos haciendo una reforma interna para crear un grupo de trabajo que se encargue de articular la atención”, explicó.



Reconoció que sí se están presentando dificultades por la redefinición de roles que están haciendo. En lo que tiene que ver con los consulados, aseguró que por falta de recursos y problemas logísticos no se han podido reabrir, pero le adelantó a EL TIEMPO que el próximo mes planean abrir por lo menos tres.



A todo esto se suman los señalamientos de una supuesta injerencia que está teniendo el director de Migración Colombia, Fernando García —de las entrañas de Petro— en el manejo de esta situación. Coy, por su parte, dice que eso no es así.



“Migración tiene un papel operativo en la atención y en eso están bien determinados los roles. Pero más allá de eso, no. La política migratoria se hace desde la Cancillería”, expone.

La diplomacia por Twitter

Algo que conspira contra el liderazgo de Leyva es el protagonismo de Petro en Twitter. FACEBOOK

TWITTER

Ahora bien, uno de los objetivos que se planteó Petro en política exterior es la integración de América Latina.



Expertos coinciden en que si bien el Presidente ha mostrado liderazgo en este sentido, sobre todo en sus discursos en escenarios internacionales, también está poniendo en aprietos a la Cancillería por lo que llaman “la diplomacia de Twitter”, es decir, las discusiones que el jefe de Estado ha tenido con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y con el Gobierno de Perú.



En Cancillería consideran que esto no afecta las relaciones, pero para Jaramillo sí puede acarrear consecuencias.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro. Foto: Andrea Puentes / Presidencia

“Algo que conspira contra el liderazgo de Leyva es el protagonismo de Petro en Twitter. Un Canciller debería estar solucionando la crisis con Perú para que se retire la declaración de persona non grata, llamar a El Salvador, aliviando lo de Nicaragua y negociando los derechos de los raizales, que es un mandato de la Corte”, expone.



Los analistas concuerdan en que frente a este panorama, el principal reto que hay en la Cancillería es recuperar el liderazgo no solo para poner orden al interior, sino para poder fortalecer la labor del ministerio y cumplir con la ambiciosa agenda en política exterior que se planteó Petro desde un inicio.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias