Luego de la polémica que se desató en el país por las compras que realizó el Departamento Administrativo de la Presidencia para dotar las casas privadas del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, otros reparos se hicieron, pero esta vez frente a los gastos en los que incurrió hace poco la Cancillería.



En el portal Colombia Compra Eficiente se tiene registro de dos compras bajo las órdenes 95947 del 13 de septiembre del 2022 y 97044 del 4 de octubre del 2022. Ambas suman 1.942.149.014 pesos.



La primera tiene como justificación, según se lee en el portal, la "adquisición de equipos de ofimática para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores". Esta tuvo un valor total de 1.447.610.478 pesos.



La segunda tiene como justificación la adquisición de equipos portatiles y accesorios con un total de 494.538.536 pesos.



Dentro de los artículos que se adquirieron están, por ejemplo portatiles, teclados, mouse, licencias del sistema operativo Windows, entre otros.



Ante los cuestionamientos de los altos costos, la Cancillería explicó que desde el año 2018, "la Dirección de Gestión de Información y Tecnología formuló el proyecto de inversión de mejoramiento tecnológico del Ministerio de Relaciones Exteriores, registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional con el código 2018011000824. Este proyecto se ha ejecutado desde el año 2019".



Exponen que para este año, dentro del proyecto, quedó incluida la ampliación del soporte de tecnológica para los equipos de la Cancillería. "Esto incluye renovar los servicios tecnológicos, entre ellos la adquisición de equipos (computadores) y periféricos (cámaras, diademas), para cambiar aquellos que ya cumplieron su vida útil y presentan obsolescencia tecnológica", dicen.

Sobre las 400.00 cámaras y 500 audífonos, el Ministerio señaló que estos tienen como finalidad "facilitar a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores el desarrollo de reuniones virtuales, disminuyendo costos de desplazamientos tanto a nivel local como internacional, así como la mejora en la atención en las oficinas de atención al ciudadano".

Cancillería dice que hace más de 10 años no renovaba los equipos

Otro punto que mencionaron en el comunicado que emitieron es que hace una década no renuevan los computadores que tienen en las sedes de Bogotá y Cartagena y que por su antigüedad hay algunos que ya "presentan obsolescencia, daño de partes, desempeño inadecuado por bloqueos y lentitud. Esto ha impactado negativamente en la productividad del personal".



En total, aseguran, 642 computadores estaban muy viejos y ya no se podían "reparar por el atraso tecnológico que presentan en temas de hardware. Por las mismas características que tienen estos equipos, es imposible que se actualicen a la última versión del sistema operativo lanzado por Windows, ya que solo soportan Windows 7 (versión que ya no tiene soporte y ponen en riesgo la información de la entidad al no soportar actualizaciones de seguridad)".



Con la compra que hicieron, concluyen, renovaron el 64.79% de los equipos que requieren cambio.



