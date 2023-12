Cancillería aceptó la renuncia del abogado Germán Calderón España

La Cancillería aceptó este 18 de diciembre la renuncia del abogado Germán Calderón España. Así lo confirmó en un documento firmado por Paola Ramírez, jefe de la oficina jurídica interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Calderón España, hasta el pasado 13 de diciembre - cuando presentó su carta de renuncia - se desempeñó como el apoderado de la Cancillería para representar a la cartera y a su fondo rotatorio ante la solicitud de conciliación interpuesta por Thomas Greg & Son.



Sin embargo, su dimisión se dio en medio de la fuerte controversia que hay en el país por la posición del canciller Leyva de no querer conciliar con dicha compañía y evitar la millonaria demanda que anunciaron por el hecho de que Leyva declaró desierta la licitación de los pasaportes. Esta situación ya cobró la salida de Martha Lucía Zamora, quien hasta hoy fue la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y también la de Calderón España, quien era cercano al ministro Leyva.

El abogado Germán Calderón España y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

La noticia de la aceptación de la renuncia se conoció horas después de que, como lo contó la Unidad Investigativa de este diario, Calderón le envió un correo a la Procuraduría, en el cual denunció que no había recibido información clave del comité de conciliación para asistir a la audiencia programada para este martes 19 de diciembre.



"No se me ha entregado la información que complementará la certificación del Comité de Conciliación del 14 de diciembre de 2023, No se me han entregado el acta ni el audio de ese Comité para cumplir su requerimiento", se lee en el mensaje.



Calderón y Leyva, que eran muy cercanos, han chocado últimamente porque el abogado, finalmente, se inclinó por la opción de conciliar ya que no hacerlo podría significar un fuerte detrimento patrimonial para el Estado a causa de la demanda que interpondría Thomas Greg.

Canciller Álvaro Leyva en el debate. Foto: Cancillería

Sin embargo, Leyva, en declaraciones a la revista Semana, insistió en señalar que no conciliará y acusó al jurista de “cambiar de opinión” de forma repentina y sin que hubiera una consulta previa.



“Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad. Reitero: ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide. Se va a abrir una investigación y es la que ha pedido el Presidente para averiguar cómo fue todo el proceso”, afirmó el Ministro en la publicación.



Tras conocerse esa declaración, se reveló un comunicado de prensa del abogado Germán Calderón España, en el que deja de manifiesto las muchas veces que fue partidario de conciliar en este proceso, no solo desde el proceso de conciliación iniciado el 13 de diciembre sino desde el 24 de noviembre, en la primera reunión del Comité de Conciliación.



"No hay que olvidar que, desde ese Comité, todos los miembros del mismo, incluyendo al delegado del Canciller y mi persona, como apoderado, manifestamos la necesidad de, textualmente, “buscar posibles fórmulas de conciliación”, señaló en el comunicado.

El canciller Álvaro Leyva. Foto: Unidad Investigativa y Cancillería

Y agregó que esa posición de conciiliar fue ratificada antes de una nueva reunión de ese comité, programada para el 7 de diciembre. “Como se prueba, de los diversos momentos en que emití los conceptos al respecto, todos ellos fueron congruentes desde mucho antes de la celebración del Comité de Conciliación del 14 de diciembre de 2023”, señaló el abogado.



