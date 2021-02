Cancilleres de España y Colombia van a frontera en tensión con Maduro

Este jueves la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, llega a Colombia para desarrollar durante tres días una agenda para fortalecer la relación bilateral.



González tendrá un encuentro con la canciller Claudia Blum y abordarán asuntos como el programa del Estatuto de Protección Temporal a los Migrantes, la situación en Venezuela, asuntos relacionados con diplomacia cultural, así como las relaciones económicas entre los dos países, el intercambio comercial e inversión, y la reactivación económica ante la pandemia por covid-19.



Además, este sábado viajarán a Cúcuta, a la zona de frontera con Venezuela, para ver de primera mano la situación de los migrantes venezolanos.



“Vamos a visitar algunos proyectos de cooperación que tiene España en Cúcuta y a dialogar con representantes de distintos organismos que dan asistencia humanitaria a los migrantes venezolanos”, señaló Blum.



Asimismo, el Gobierno señaló que hablarán de la implementación de la política de Paz con Legalidad, "que ha contado con el apoyo constante de España y que ha tenido importantes avances, aceleración y resultados efectivos".

Nos complace tener desde mañana y durante tres días a la Ministra española @aranchaglezlaya en Colombia. Durante esta visita oficial profundizaremos las relaciones bilaterales con una agenda robusta en temas de cooperación,asistencia a migrantes,asuntos comerciales y de seguridad — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 24, 2021

La visita se da en medio de tensión con el régimen de Nicolás Maduro, pues este miércoles Venezuela declaró persona no grata y expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, la portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, quien tiene 72 horas para dejar el país tras nuevas sanciones del bloque contra funcionarios venezolanos.



"Hoy, por decisión de Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brilhante (...) la declaratoria como persona non grata", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en una declaración ante la prensa después de reunirse en Caracas con la diplomática.



"Se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano", añadió. El gobierno de Maduro respondió así a sanciones contra 19 funcionarios, entre ellos Remigio Ceballos, uno de los principales jefes militares de Venezuela; Indira Alfonzo, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); y dos congresistas.



Asimismo, en entrevista con EL TIEMPO, la Canciller colombiana señaló en días pasados, refiriéndose al régimen de Nicolás Maduro, que "estamos frente a una dictadura criminal que no merece concesiones".



"Y que la Corte Penal Internacional asuma las investigaciones formales sobre esos crímenes, para evitar la impunidad", señaló.



POLÍTICA CON EFE Y AFP