La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, habló con EL TIEMPO sobre la reunión que espera sostener con el embajador de Irán en Colombia, Mohammad Ali Ziae, tras las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, en las que dijo que ese país es ‘enemigo’ de Colombia. “El señor Ministro de Defensa se equivocó”, afirmó Ramírez.



¿En concreto, ¿qué le va a plantear al embajador de Irán en Colombia en la reunión solicitada?



Creo que las declaraciones del Presidente sobre el tema ya han despejado las preocupaciones al respecto.



¿Las declaraciones del Ministro de Defensa calificando a Irán como un ‘enemigo’ de Colombia afectaron la relación de alguna manera?



El Presidente ha dicho claramente que Colombia no tiene países enemigos. La relación con Irán y con su Embajador en nuestro país es cordial, como lo ha sido desde que establecimos relaciones diplomáticas en 1975. La preocupación expresada por el Ministro, sobre el grupo terrorista Hezbolá es válida, la tiene nuestro gobierno, como la tiene la comunidad internacional.



¿El ministro de Defensa es el funcionario indicado para dar este tipo de declaraciones?



Como lo señalé anteriormente, el señor Ministro de Defensa se equivocó. El Presidente fue lo suficientemente claro en ese tema, y creo que sobre eso no hay más que aclarar.

¿Hay alguna instrucción para que el ministro de Defensa evite realizar este tipo de afirmaciones?



La política exterior la dirige el Presidente de la República y se ejecuta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo pronto, lo importante es seguir trabajando, mirando para adelante y cultivando todas las relaciones que tenemos con distintos miembros de la Comunidad Internacional.



¿Qué responde Colombia a las quejas de la Autoridad Nacional Palestina sobre la instalación de la oficina de Innpulsa en Jerusalén?



Quiero enfatizar, que de lo que se trata, es de una oficina de iNNpulsa –que es la agencia de innovación y emprendimiento de Colombia– en un espacio de Wework que permite trabajar en cualquier parte de Israel en donde Wework tenga sitios de trabajo compartido y que no tienen inmunidad de Estado. Se ha abierto ese espacio en Jerusalén por razones prácticas, ya que la Autoridad de Innovación de Israel, con la cual se desarrollará gran parte de la agenda para conectar los ecosistemas de innovación de los dos países se encuentra en Jerusalén.



¿Colombia tiene algún tipo de relación diplomática con la Autoridad Nacional Palestina?



Colombia mantiene relaciones con Palestina desde el 3 de octubre de 1988. La Embajada de Colombia en El Cairo es concurrente ante la Autoridad Palestina, y la sección consular de nuestra Embajada en Tel Aviv atiende los asuntos consulares. Como es de amplio conocimiento el gobierno Santos, la víspera de dejar el poder, notificó a Naciones Unidas la decisión de reconocimiento a Palestina, como al Ministro de Relaciones Exteriores palestino la decisión de reconocimiento a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano. En virtud de este reconocimiento del Estado Palestino, el estatus de la misión de Palestina se cambió a la de Embajada, al frente de la cual se encuentra el embajador Raouf Almaki, quien ha representado a Palestina desde 2014 y conoce muy bien nuestro país, incluso se graduó en 1984 de Arquitectura en la Universidad Piloto de Colombia.

¿Cuáles fueron los países que incluyó en su reciente agenda?



Fueron 5 países y 3 continentes. Estuvimos en Italia; Marruecos; Alemania; Japón y finalmente Corea del Sur, atendiendo las invitaciones que estos Gobiernos nos habían realizado, de allí que mis visitas fueran atendidas por los cancilleres, primeros ministros y en algunos casos Jefes de Gobierno.



¿Cuáles fueron los temas principales de su recorrido?



Cómo canciller en mi agenda internacional atiendo escenarios de diplomacia bilateral y multilateral en desarrollo de la política exterior que lidera el Presidente Iván Duque, para posicionar a Colombia y mostrar todo su atractivo en temas transversales en materia económica y comercial, de paz, derechos humanos, migración, vacunación, ciencia y tecnología, cultura, medio ambiente, integración regional, lucha contra el narcotráfico, deporte, educación y oportunidades para la inversión extranjera, principalmente. Sobre todos esos temas dialogamos, pues en cada uno de ellos, debemos abrir nuevos espacios de relacionamiento para Colombia, mostrando lo que hace nuestro gobierno y obteniendo cooperación en coordinación con nuestros ministros. Con este viaje logramos no solo conseguir más vacunas en Alemania, Japón y Corea, como ya lo habíamos hecho antes con Estados Unidos y España, sino hablar de cooperación científica para la producción y el desarrollo de vacunas en nuestro país, y abordamos al más alto nivel con representantes de los distintos gobiernos, el progreso de Colombia en todos los frentes. Son muchas las cosas buenas que tiene Colombia y debemos hacer que se conozcan. Creo que también tenemos que elevar la autoestima a nivel nacional, tenemos un vaso de agua medio lleno e insisten en hacernos creer que está vacío.



¿Qué se logró en ese recorrido?



Colombia tiene unas relaciones muy estrechas con América y Europa, pero con el Presidente Iván Duque estamos en un proceso de fortalecer relaciones también con otras regiones del mundo que tienen importancia estratégica para nuestro país. Es impresionante el interés que se está despertando en el exterior, especialmente en foros empresariales por el ritmo de crecimiento económico de nuestro país para el 2021 y las oportunidades de inversión extranjera que se han abierto en energías renovables, con énfasis en la producción de hidrógeno verde en Colombia, así como en la bioeconomía, la producción agro industrial, la economía azul a partir de nuestros recursos oceánicos, e inclusive la industria de astilleros, que a raíz de nuestra nueva Ley de abanderamiento tendrá un gran potencial de desarrollo en las dos costas.

Estamos trabajando en fortalecer la confianza e interés en Colombia y lo estamos logrando como equipo de Gobierno, dándole un apoyo y mayor dinamismo a la labor de nuestras embajadas por medio de Procolombia.

En concreto, ¿qué países visitó y qué se logró en cada uno?



En el Vaticano tuve uno de los encuentros más sentidos para mí, con su Santidad, el Papa Francisco, con quien dialogué sobre los avances en la implementación del Acuerdo de paz y el diálogo social del Presidente con los jóvenes, el compromiso de Colombia en lograr la equidad de género, el programa de apoyo a los informales en su tránsito a la formalidad, la protección a los migrantes, el cuidado del medioambiente y nuestra preocupación por la democracia en América Latina.



En Italia discutimos la importancia que tendrá la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, que próximamente se instalará en Bogotá; y al igual que lo hice con el Secretario Blinken, en Colombia, pedí a Europa, a través del canciller italiano, que el diálogo “transatlántico” entre Europa y Estados Unidos incluya a América Latina, que tiene enormes recursos naturales y talento humano que ofrecer para solucionar problemas de la agenda global.



En Marruecos se firmó el acuerdo para la exención mutua de visados que entrará en vigor a partir del 28 noviembre y con el cual se dará un impulso al comercio, los negocios y el turismo. Se generaron alianzas estratégicas con el Puerto de Tánger para desarrollar comercio bilateral con África, a través del primer puerto del Mediterráneo y de África. Próximamente nos confirmarán la fecha de una importante misión empresarial marroquí que visitará Colombia.



Para impulsar el Plan Nacional de Vacunación y la Reactivación Económica, que lidera el Presidente Iván Duque, en Alemania, se selló la donación de 2 millones de vacunas. Igualmente, en los encuentros con el Presidente Federal, Frank-Walter Steinmeier, y con el Ministro de Asuntos Exteriores se reafirmó el compromiso de Alemania con la Paz con Legalidad, entendiendo que para la paz no solo hay que implementar el acuerdo como se está haciendo, sino, combatir el narcotráfico con mayor cooperación internacional.



También en Hamburgo, uno de los principales puertos de Europa, concretamos una importante misión empresarial que visitará nuestro país para hacer inversión y generar empleos, por ello, anuncié la reactivación del proceso de negociación del acuerdo para evitar la doble tributación que esperamos que se firme pronto con la presencia de los dos presidentes.



En Japón, tuve un encuentro con el Primer Ministro, Fumio Kishida, quien un día antes de posesionarse priorizó a Colombia en su agenda y abordamos los temas referentes al fortalecimiento democrático, Derechos Humanos, la manera de mejorar la presencia de Colombia en el Asia, y con los empresarios del Keindanren, equivalentes a nuestra ANDI y con la agencia de cooperación japonesa - JICA, coincidimos en impulsar la agenda para alimentos procesados, inversión de vehículos pesados en Colombia, infraestructura y energías limpias.



La agenda finalizó en Corea del Sur, donde sostuve encuentros con el Primer Ministro, Kim Boo-Kyum; Ministro de Relaciones Exteriores, Chung Eui-yung; Ministro de Comercio, Yeo Han-koo; y el Alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, con quienes definimos un programa de trabajo para desarrollo de los 14 Memorandos de Entendimiento firmados por el Presidente Iván Duque durante su visita oficial de agosto pasado. Del mismo modo, firmamos el Acuerdo para las actividades del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico-EDCF, que permitirá fortalecer la Asociación Estratégica y la labor de la oficina del Korean Eximbank, en Bogotá.



En Busan nos reunimos con el Presidente de la Cámara de Comercio, con el Director del Puerto de Busan, uno de los más importantes del mundo, el rector de la universidad nacional de Pukyong y el presidente de la mayor firma de astilleros para promover su inversión en Colombia y el comercio bilateral.



También reafirmamos nuestros lazos de hermandad y solidaridad en la ceremonia de develación de la escultura en honor a los soldados colombianos caídos en la Guerra de Corea, en el Cementerio Conmemorativo de las Naciones Unidas en Busan, al sur de la península, para la cual el primer ministro coreano, máxima autoridad del ejecutivo, tuvo la deferencia con Colombia de acompañarnos en la develación.

¿Qué sigue a nivel internacional?



En la próxima semana tendremos la visita a Colombia del Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien invitamos con el Presidente Duque en agosto pasado, y hemos venido trabajando una completa agenda con nuestro embajador en ONU. Asimismo, tendremos la visita del canciller de Uruguay y, en las próximas semanas, reuniremos en nuestro país el gabinete binacional con Perú; alojaremos una importante cumbre de Presidentes y cancilleres de Caricom en Colombia, tendremos la reunión de la Alianza del Pacifico, la de Prosur, y hemos concretado, durante mi viaje a Corea, la visita del exsecretario de ONU, Ban Ki Moon y estamos concretando otras importantes visitas al país.

