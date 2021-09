Canciller: demanda de Nicaragua no es un caso de delimitación marítima

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez acaba de cumplir 100 días de estar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.



En diálogo con EL TIEMPO habló de su gestión, sobre las audiencias por la demanda de Nicaragua ante La Haya, los diálogos del Gobierno venezolano con la oposición y acerca de los migrantes que están llegando al país desde diferentes naciones, entre otros temas.



Usted cumple 100 días como Canciller. ¿Hay algún cambio fundamental en lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones exteriores?

Mi principio de vida siempre ha sido trabajar con toda mi capacidad para servir al país. Y estar al frente de la Cancillería me ha permitido ampliar el espectro de oportunidades para servirle a los colombianos que se encuentran en nuestro territorio, pero también a los que edifican sus sueños en otras tierras.



La política exterior no se debe cambiar con cada ministro, ni siquiera con cada presidente, porque los temas internacionales estratégicos de Colombia se deben manejar con visión de largo plazo. Sin embargo, cada mandatario define estrategias y prioridades y los cancilleres aportamos nuestro concurso para ejecutarlas. Al asumir las riendas del Ministerio de Relaciones Exteriores, me propuse fortalecer el protagonismo y las cosas positivas de Colombia ante el mundo, porque defender a nuestro país no solo es una obligación, sino una convicción. He realizado 8 visitas oficiales al exterior y 50 reuniones con homólogos y Embajadores que han generado importantes alianzas, fortaleciendo los intereses de Colombia en el escenario internacional. Semanalmente, reafirmamos el compromiso con nuestras fronteras y la lucha contra el crimen transnacional y hemos emprendido un importante trabajo para fortalecernos institucionalmente, acercando la Cancillería a los ciudadanos.



A mí me gustan los resultados precisos, y en estos cien días logramos la donación de 6 millones de vacunas de Estados Unidos y 1 millón de España; a lo que se suma nuestra iniciativa de producir vacunas con la India y ojalá con la Unión Europea, como lo he planteado en la reciente visita a Bruselas.



En el compromiso con las mujeres, aseguramos el apoyo de la ONU para convertir a Colombia en el primer país de América en emitir un bono soberano de género para financiar empresas de propiedad de mujeres; entregamos con el DNP al presidente los resultados del trabajo de la Misión de Internacionalización que ya estamos empezando a implementar en la Cancillería; acordamos un Plan de Acción Multilateral, liderado por Colombia y Panamá para el tránsito seguro, ordenado y regular de migrantes y evitarles riesgos a esas personas que sufren el desarraigo, por lo cual estamos trabajando en una estrategia para perseguir judicialmente a quienes han hecho de la trata de personas un negocio.



Además, tengo que decir que me llena de orgullo el proceso interno que emprendimos en la Cancillería para fortalecerla como una entidad técnica. En tiempo récord, abrimos una nueva oficina de pasaportes dentro de la sede de la Cancillería, pues la pandemia produjo un gran retraso, y ya se han expedido 60.000 nuevos documentos. Antes de finalizar el año, expediremos 400.000 en total y estamos optimizando la atención consular, especialmente para víctimas en el exterior, que creció en un 157%.



Es más: El 75 % de los nombramientos en el exterior han sido de funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, incluyendo los Embajadores en Rusia, El Salvador, Marruecos y Argelia, y hay otros en proceso.



Han sido cien días de grandes desafíos, pero también de enormes satisfacciones implementando las posibilidades de una mayor diplomacia económica en medio de nuestra apuesta por superar la crisis del COVID-19 y avanzar en la reactivación económica.



¿En lo que tiene que ver con vacunas contra el covid, qué se ha hecho?

La cooperación en vacunación contra el COVID-19 ha sido uno de los eslabones del trabajo de estos cien días. La donación de seis millones de dosis del gobierno estadounidense, permitió acelerar el plan de inmunización en las regiones, impulsar la reactivación económica y la generación de empleo. En el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas que cumpliremos el próximo año, la conversación de los presidentes Biden y Duque, al igual que las que yo he sostenido con el Secretario Blinken, abren varios campos de trabajo amistoso, sólido y basado en valores como la defensa de la democracia, las libertades, los derechos humanos y el imperio de la ley.



Así mismo, la gestión con España de la donación de 1 millón 117 mil vacunas, ayudará a inmunizar tanto a nuestros ciudadanos como a la población migrante.



Pero estamos pensando en el largo plazo y no nos limitamos a la donación de vacunas. Lo más esperanzador de este proceso, en medio de una pandemia que nos ha costado tantas vidas y empleos, es la proyección de fabricar vacunas en Colombia. Estamos Organizando una Misión de Salud, Ciencia y Tecnología a la India, con los Ministerios de Salud y Ciencias, para viajar en compañía de universidades y entidades oficiales, con el fin de adquirir conocimiento y tecnología, que nos permitan avanzar hacia este propósito.



También el Presidente Duque en su viaje a Corea, formalizó nuestro ingreso al Instituto Internacional de Vacunas y presentamos al gobierno alemán la propuesta de crear un Instituto Transnacional de Enfermedades Infecciosas en Bucaramanga. ¡Estamos trabajando para materializar este proyecto!



Hoy tenemos 36.318.896 vacunados,18 millones con 2 dosis, superando la meta inicial del Gobierno. Seguiremos trabajando incansablemente para que el país pueda pasar con celeridad esta página amarga de la pandemia.



¿Con los organismos multilaterales, qué tanto se ha avanzado?

Colombia es un país que cree firmemente en el multilateralismo, por eso trabajamos con nuestros embajadores propendiendo por lograr un mayor liderazgo en la integración regional y global. A la vez que formalizamos nuestro ingreso a la OCDE, impulsamos la Alianza del Pacífico, anunciando el ingreso de Singapur como un Estado Asociado y próximamente el inicio de negociaciones con Ecuador, y ojalá dejar muy avanzada también la incorporación de Corea, gran amigo de Colombia.



En el caso de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) impulsamos el estatuto migratorio; en la CELAC, retomamos la participación a nivel ministerial para promover una mayor integración económica y la recuperación de América Latina y, por supuesto, nos mantenemos muy activos en la Organización de los Estados Americanos (OEA), promoviendo la democracia y el respecto a los derechos humanos.



De otra parte, en la ONU, estamos abanderando en este gobierno los temas de lucha contra la corrupción, cambio climático, equidad de género, y ahora, digitalización de la sociedad.



Hemos buscado posicionar en esos escenarios nuestra política de equidad de género e inclusión de las mujeres como una necesidad global para lograr la reactivación económica mundial. En efecto, la entrada de lleno de la mujer al mercado del trabajo y en posiciones de liderazgo empresarial como emprendedoras, puede contribuir a un aumento significativo del producto bruto mundial y, especialmente, a brindar estabilidad económica a millones de familias en el mundo entero.



En nuestra reunión hace una semana en la reunión de la CAN en Quito, presentamos una propuesta para expedir una decisión que beneficie a las empresas de mujeres en las compras estatales de los países andinos. Así mismo, hemos defendido con vehemencia el desafío asumido por el Presidente de convertir a Colombia en líder mundial en materia de sostenibilidad, protección del medioambiente y producción de energías renovables no convencionales como la eólica y la solar.



Como se planteó al iniciar nuestro gobierno, estamos reafirmando con orgullo el liderazgo de Colombia en el mundo. Por primera vez, un colombiano fue elegido para representar la Presidencia Ejecutiva de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina; el ministro de Salud es copresidente del mecanismo COVAX; somos miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Consejo de Operaciones de la Unión Postal Universal, así como del Comité Ejecutivo de la Comisión Oceanográfica (COI), de la UNESCO. Y tenemos a un colombiano como Director de la OACI - Organización Internacional para la Aviación Civil.



¡El multilateralismo es un camino para que el país logre mayores oportunidades de desarrollo con equidad relacionándose de igual a igual con economías grandes o pequeñas para expandir iniciativas incluyentes al entorno global!



¿En materia de reactivación económica, en qué se trabaja?

En mi insistencia de implementar una agenda de Diplomacia Económica, solicité a cada Embajada que designara un funcionario para apoyar al sector productivo nacional, de la mano del Ministerio de Comercio y Procolombia. De esta manera, estimularemos la investigación de mercados, oportunidades de exportación y búsqueda de potenciales inversionistas extranjeros.



Así mismo, emprendimos con el Ministro de Comercio una estrategia internacional, cuya primera escala fue Estados Unidos, llevando una misión del Gobierno y del sector privado para promover a Colombia como un país estratégico, con solidez democrática y atractivo para invertir en sectores como vivienda, infraestructura, turismo, educación y agro, entre otros.



El acercamiento con el Fondo Monetario Internacional durante esta visita, contribuyó al giro de 2.780 millones de Derechos de Giro, que ya están en poder del Banco de la República.



Quiero destacar también que, en el mes de agosto entregamos el informe de la Misión de Internacionalización que conformamos desde julio de 2020, con recomendaciones claves para que Colombia logre posicionarse con nuevos sectores y productos en el mercado internacional.



Siguen llegando ciudadanos venezolanos, haitianos y africanos ¿En algún momento se va a frenar esa migración?

Estamos liderando acciones regionales y continentales, bajo los principios de solidaridad, corresponsabilidad, humanidad y seguridad, para que las personas que migran o que hacen tránsito en Colombia puedan tener garantías y no terminen expuestas a las redes de crimen transnacional.



En el caso de la frontera con Panamá, y de la situación en Necoclí, donde se concentran migrantes de diferentes nacionalidades (haitianos, cubanos, venezolanos y africanos), tenemos en marcha -como ya mencioné- un Plan de Acción regional para un tránsito seguro y ordenado de los migrantes que, debido a condiciones de pobreza y falta de oportunidades recorren el continente en condiciones de precariedad y vulnerabilidad frente a grupos armados criminales.



¿No está siendo Colombia demasiado laxo con los migrantes? ¿No se está viendo una puerta que nos puede generar complicaciones?

Jamás debemos confundir la solidaridad con la laxitud. Si algo debió habernos enseñado esta pandemia es la necesidad de ser solidarios, como principio innegociable. No podemos cerrar los ojos de manera inhumana a la tragedia que están viviendo tantos ciudadanos que tuvieron que salir abruptamente de sus países, por diversas razones.



Claramente, no tenemos capacidad ilimitada para recibir migrantes y por eso, en la corresponsabilidad, debe haber compromisos de todas las partes para generar mejores oportunidades de desarrollo que contengan a sus propios ciudadanos en sus países, así como a los migrantes que han llegado con anterioridad, especialmente, tantos venezolanos que necesitan un lugar donde estabilizarse y empezar a construir sus vidas otra vez.



En ello precisamente estamos avanzando con Panamá, con los países vecinos, Estados Unidos y Canadá, a donde se dirige gran cantidad de estos migrantes. Aquí tenemos una responsabilidad compartida, por tanto, la respuesta a la ola migratoria debe ser mancomunada.

El Gobierno de Maduro empezó negociaciones con la oposición ¿cómo ve Colombia esa negociación?

Nuestro Gobierno respeta las decisiones que adopten los venezolanos, pero espera que este proceso de negociación conduzca pronto a una elección presidencial transparente, libre y justa, con garantías verificables para todo el pueblo venezolano.



Es prioritario aliviar el sufrimiento de tantos hermanos y, por supuesto, solucionar los riesgos que la dictadura de hoy entraña para nuestra seguridad y para la estabilidad regional. Como dije hace muchos años, la Democracia de Venezuela y la paz de Colombia, son dos caras de una misma moneda.



¿Con esa negociación, cómo queda Colombia en el contexto internacional?

Colombia es un país que ha defendido los valores de libertad, instituciones democráticas y economía de mercado, y con el liderazgo del Presidente Duque, se visibilizo la grave crisis humanitaria y de violaciones a los derechos humanos que padece el pueblo venezolano.



Los múltiples abusos cometidos por el régimen, se han denunciado, y hoy la comunidad internacional es consciente de la gravedad de una crisis ya insostenible y de la urgencia de encontrar una solución mediante una transición pronta hacia la democracia.



¿Cuál es la posición de Colombia con respecto a Alex Saab?

Este es un tema manejado por las autoridades de Cabo Verde y de Estados Unidos; sin embargo, creemos que su extradición es indispensable para develar el entramado delictivo de todas las estructuras criminales que tienen vínculos con él.



Necesitamos saber si hay colombianos que hacen parte de su red de actividades y judicializar a todos los involucrados en la misma.



Como ya lo ha expresado el Presidente Duque, hemos colaborado permanentemente en ese proceso y en su momento, entregamos un paquete de información para apoyar las investigaciones que adelantan el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la DEA. Acá es importante que quede claro el mensaje: cuando las democracias nos unimos y cooperamos para enfrentar a los criminales, los resultados y la justicia llegan más temprano que tarde, para acabar la impunidad.



¿Sigue la ayuda internacional para la implementación del acuerdo de paz?

En nuestra política de paz con legalidad, hemos contado con grandes coequiperos, que han sido fundamentales en el proceso de implementación y que se han comprometido a seguir acompañando a Colombia en la búsqueda de un futuro más seguro y próspero para todos.



Muestra de ello fue el respaldo que recibimos en el Consejo de Seguridad de la ONU, el pasado mes de julio en Nueva York, en el que expuse los avances y el compromiso de nuestro gobierno con el cumplimiento en la implementación del acuerdo de paz.



Con el Presidente Iván Duque hemos invitado al Secretario General de Naciones Unidas, así como a todos los miembros del Consejo de Seguridad, a que nos acompañen, en el mes de noviembre, a la conmemoración del quinto aniversario de la firma de dicho Acuerdo, como muestra de que el compromiso de la comunidad internacional con Colombia es firme.



¿Qué ha pasado con los colombianos que están presos en Haití?

Colombia ha rechazado categóricamente el asesinato del Presidente de Haití, Jovenel Moise. Una vez conocimos de la detención de los 18 colombianos, hemos expresado nuestra disposición para colaborar con las investigaciones, pero también hemos solicitado que se les garantice el debido proceso, como el derecho a la defensa y a unas condiciones dignas de reclusión.



Hemos realizado un trabajo sistemático con nuestro cónsul en Puerto Príncipe, así como pedí a nuestro Vicecanciller, Francisco Echeverri visitarlos para constatar el estado de salud y las condiciones en que se encuentran. Solicitamos al gobierno haitiano brindarles las garantías de defensa, un abogado que debe tener cualquier persona, así como al respeto a sus derechos humanos. Además, hemos insistido en la repatriación de los cadáveres de los colombianos que fallecieron.



Recientemente, constatamos que se encuentran bien de salud, pero debo confesar que me siento preocupada por la falta de respuesta de las autoridades haitianas a asignarles un defensor de oficio, por lo cual estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo para asegurarles uno y las condiciones de defensa justas durante su juicio.



Sobre esto no puede haber dudas: si son culpables, uno o varios, deben responder, pero antes deben ser juzgados y sus derechos respetados.



¿Qué pasa con los expresidentes que no han querido ir a la Comisión Asesora?

Con los expresidentes realizamos varias reuniones independientes, para abordar temas de importancia nacional, con proyección internacional. Lamentablemente, no se pudo reunir la Comisión Asesora, pero volveremos a convocarla como ha dicho el Presidente Duque, y seguiremos haciendo las consultas necesarias con cada expresidente, pues sé que ellos están totalmente comprometidos con el interés nacional, tanto como lo estuvieron cuando ejercieron sus mandatos.



Como Canciller, tengo la responsabilidad de apoyar al Presidente en fortalecer la tradición diplomática de Colombia y generar consensos que nos permitan unirnos para afrontar los retos en el plano internacional, que incluyen la protección de la democracia y de nuestra soberanía. Por tanto, mantendremos abiertos todos los canales de comunicación que sean necesarios.



¿Qué nos puede pasar en La Haya con la demanda de Nicaragua?

Es importante destacar que el proceso relativo a las Supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe (Nicaragua c. Colombia), no es un caso de delimitación marítima ni de soberanía territorial. La soberanía de Colombia sobre las islas está ya definida. También es claro que el tema de límites solo se resuelve mediante un tratado entre los dos países, como lo establece la Constitución.



Como tal, lo que la Corte Internacional de Justicia revisará en este caso es la supuesta responsabilidad de Colombia por la hipotética violación de derechos soberanos y espacios marítimos de Nicaragua.



¿Podemos estar tranquilos con el trámite de esa demanda?

Colombia cuenta con sólidos argumentos para la defensa del pleno ejercicio de sus derechos. Nuestro país contrademandó a Nicaragua y tiene una estrategia firme, definida por el equipo legal, del cual forman parte los Agentes Carlos Gustavo Arrieta, Manuel José Cepeda, los abogados internacionales, la Armada Nacional, el equipo Raizal y la Cancillería, entre otros.



Las audiencias hacen parte del procedimiento ordinario previsto para estos casos. Posteriormente, la Corte emitirá su fallo lo cual, según la práctica del tribunal, toma unos meses.



¿En qué se va a concentrar en lo que resta de este Gobierno?

Concluyo esta entrevista con la misma frase con que inicié: mi premisa es servirle a Colombia, a eso he dedicado gran parte de mi vida y así seguirá siendo, hasta el final del gobierno, y seguramente hasta el fin de mis días. No importa dónde esté: mi compromiso es el mismo.



Continuaré trabajando en este último año de gobierno, por proyectar las innumerables fortalezas de Colombia ante el mundo, estrechar la cooperación, el desarrollo científico, impulsar la economía azul y mejorar la eficiencia institucional de nuestra Cancillería, de puertas abiertas siempre para todos los colombianos, dentro o fuera de nuestro territorio.