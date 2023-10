Canciller Leyva le envía un duro mensaje a la JEP tras polémica con el presidente Petro

Este sábado, desde su cuenta de X, el canciller Álvaro Leyva se refirió a la polémica que surgió esta semana entre el presidente Gustavo Petro y el magistrado Roberto Vidal, cabeza de la JEP, luego de que el Gobierno enviará un escrito a la ONU hablando sobre la justicia especial.



Este viernes, la embajadora ante la ONU, Leonor Zalabata, le entregó a la Secretaría General de Naciones Unidas un documento en el cual el presidente Gustavo Petro se refirió a las obligaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



En la carta, el mandatario refiere que la JEP “habrá de cumplir, sin dubitación alguna, con las normas que la crearon para garantizar la justicia en los términos consignados en el Documento Oficial S/2017/272 del Consejo de Seguridad” de la ONU.



“Propiciaré sin escatimar esfuerzo que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cumpla su gran cometido: La paz como derecho síntesis. Como Jefe de Estado y en representación del Estado mismo, manifiesto una vez más que haré cumplir el Documento Oficial S/2017/272 del Consejo de Seguridad”, agrega.



Estas palabras no cayeron bien en la JEP. De hecho, el presidente de esta jurisdicción, el magistrado Roberto Vidal, en una dura respuesta, pidió respeto por la autonomía del tribunal transicional, surgido del acuerdo de paz de 2016.



“Bajo esas premisas, la JEP reclama y garantiza el ejercicio autónomo de su labor y en ese sentido no nos resulta en manera alguna admisible recibir órdenes, sugerencias, o indicaciones respecto del rumbo que deban tener las decisiones de la jurisdicción. No nos corresponde recibir órdenes, sugerencias o indicaciones sobre el rumbo de la interpretación judicial que deba realizar el tribunal”, comentó Vidal, en conversación con EL TIEMPO.

Vidal enfatizó en que si bien el acuerdo de paz tiene el carácter de obligación internacional, de ello “no se deriva en manera alguna que las partes del acuerdo, el Ejecutivo ni los firmantes de la antigua guerrilla, ni ningún participante, puedan reclamar una tutoría sobre un poder judicial independiente”.



Tras esto, llegó la respuesta del canciller. En un breve mensaje en su cuenta de X, Leyva dijo que el comunicado es "fruto del desconocimiento de su Presidente".



"Comunicado 123 de la JEP ayer, fruto del desconocimiento de su Presidente del significado de una Declaración Unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad. Pena. @petrogustavo Jefe de Estado está obligado a cumplirla y hacerla cumplir", escribió en la red social, para luego cerrar con la frase "In claris non fit interpretatio" (En las cosas claras no se hace interpretación).

Declaración del presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal López:



¿De dónde vienen las tensiones?



Preguntado sobre los antecedentes de la carta que envió el Gobierno a la ONU, el magistrado Vidal expuso que el 12 de octubre el canciller Leyva habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU y en su discurso dijo que la JEP se estaba “descarrilando” y que había que “corregirla”.



"Como antecedente, está el discurso del Canciller ante el Consejo de Seguridad de nacionales unidas hace una semana, diciendo lo mismo, pero con otros adjetivos", indicó Vidal.



Pero más allá de esto, dijo que siempre han tenido, como corresponde, una relación armónica, cordial y fluida "con las autoridades jurídicas del Ejecutivo. Me refiero al Ministerio de Justicia y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado", por lo que aseguró que "la manifestación del Canciller y esta carta están por fuera del diálogo que hemos sostenido hasta ahora".

