'Se ha demostrado compromiso en la lucha contra el terrorismo': Blum

La Escuela de Policía General Santander, donde se perpetró uno de los peores atentados terroristas en la historia reciente del país, será la sede de la tercera Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.



Este evento, dijo la canciller Claudia Blum en diálogo con EL TIEMPO, tiene suma importancia porque permitirá fortalecer los mecanismos para luchar contra este flagelo. Además, será abordado el tema del Eln, que perpetró el atentado en la Escuela, y que es una organización calificada como terrorista.

¿Por qué se escogió a Colombia como sede de la Cumbre Antiterrorismo?



Después de las conferencias realizadas en Washington y Buenos Aires, Colombia planteó la organización de la tercera Conferencia como país comprometido en la lucha contra el terrorismo. Somos una nación víctima de actos terroristas, que ha demostrado compromiso y eficacia en la lucha contra ese fenómeno que tiene hoy un carácter transnacional y que requiere una cooperación internacional cada vez más eficaz e innovadora para enfrentarlo.



¿Cuáles son los temas más importantes a discutir?



Abordaremos la relación del terrorismo internacional con distintas formas de delincuencia organizada transnacional, examinaremos los logros y retos en la implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra el Terrorismo y de otros acuerdos internacionales en este campo, y analizaremos propuestas y estrategias para tener más eficacia en la prevención y cooperación entre los países –en distintos campos– para enfrentar el terrorismo y sus formas de financiación.



¿Cuál es la trascendencia de la presencia de Mike Pompeo en la Conferencia?



La participación de Estados Unidos, en el nivel del Secretario de Estado, es de gran significado porque contribuye a mantener el diálogo de la Conferencia al más alto nivel. El hecho de que los países estemos representados en el nivel ministerial ofrece mejores oportunidades para que los análisis y las acciones que acordemos no se queden en el papel y se ejecuten de manera efectiva en esta lucha internacional. Además, Estados Unidos tiene gran potencial de cooperación en diversos campos, y la presencia del secretario Mike Pompeo reafirma, sin duda, la voluntad política de ese país de trabajar conjuntamente con los países de las Américas que estamos demostrando compromiso contra una amenaza que ningún Estado puede enfrentar por sí solo.



¿La situación del Eln y su presencia en Venezuela y Cuba serán analizadas?



Sin duda el tema del Eln será abordado, porque es un grupo calificado internacionalmente como terrorista. El mundo conoce la crueldad de los ataques terroristas del Eln, y sabe también de la presencia de integrantes de ese grupo en otros países, incluidos miembros armados que se ocultan en territorio venezolano, y varios de sus líderes que se encuentran en Cuba a pesar de las solicitudes de extradición ordenadas por los jueces, que la Cancillería ha tramitado.



Por la temática de la Conferencia debe examinarse, entre otras, esa situación del Eln, pues los Estados del mundo en la resolución 1373 del Consejo de Seguridad nos obligamos a evitar la impunidad y a no ofrecer ni refugio ni albergue, ni dejar siquiera circular a terroristas o grupos de terroristas. Y lo que el mundo entiende es que Colombia no podrá enfrentar con éxito a esa organización si se incumplen esas obligaciones mínimas por parte de otros Estados.



Por favor, nos recuerda cuáles son los grupos colombianos considerados como terroristas.



El Eln es el único grupo colombiano calificado como terrorista en las listas internacionales como las de Estados Unidos y la Unión Europea, calificación que comparte el Gobierno, dada la naturaleza atroz de sus acciones, como la realizada contra los cadetes de la Escuela General Santander o la masacre de Machuca. Adicionalmente, nuestra legislación califica a organizaciones como el Eln, a la luz del Derecho Internacional, como grupos armados organizados, y esto otorga un marco jurídico a la Fuerza Pública para enfrentarlos conforme a los estándares internacionales.



