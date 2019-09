Canciller defiende mención a Rodrigo Granda en informe ante OEA

El canciller Carlos Holmes Trujillo defendió este jueves la referencia que hizo en su presentación en la Organización de Estados Americanos (OEA) al exguerrillero Rodrigo Granda, quien permanece como directivo del partido político Farc.



Holmes Trujillo realizó una exposición este miércoles en el organismo multilateral en la que habló de varios aspectos del gobierno de Nicolás Maduro y relacionó algunos nombres de la exguerrilla con Venezuela.

"Desde hace por lo menos un año alias Márquez y alias Granda mantenían reuniones clandestinas en Venezuela. Ahí se definían estrategias para denunciar supuestos incumplimientos del gobierno colombiano, es decir, acción política contra el gobierno colombiano, calumnias", afirmó el Canciller en la OEA.



La referencia fue cuestionada por diferentes sectores, especialmente por el partido Farc, movimiento político de la exguerrilla en el que milita actualmente Granda y cuyas directivas, incluido el excombatiente, siguen comprometidas con el acuerdo de paz.

En respuesta, el ministro de exteriores colombiano explicó este jueves que sus palabras en la OEA no tuvieron "nada que ver" con el partido político resultado del acuerdo de paz y que algunos nombres salieron durante la "presentación histórica" de varios hechos que se hizo en el organismo multilateral.

"En lo que tiene que ver con el presente, el debate no tuvo nada que ver con el partido político Farc, con quienes hacen parte de esa nueva organización política; el debate en la OEA no tuvo nada que ver con quienes están cumpliendo con los compromisos adquiridos con el acuerdo, no tuvo nada que ver con la acción política legítima que adelantan después de la firma del acuerdo", afirmó Holmes Trujillo.



Agregó que el "señalamiento" sobre la "creación" del "nuevo grupo terrorista" liderado por 'Iván Márquez' recaen directamente sobre el propio 'Márquez' y sobre 'Jesús Santrich', dos de los líderes de esa disidencia.



