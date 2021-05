Canciller contactó a expresidentes para gestionar encuentro con Duque

En las últimas horas, la canciller Claudia Blum contactó a los expresidentes Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana y Ernesto Samper para gestionar un encuentro con el presidente Iván Duque en medio del diálogo nacional, que se realiza en medio de las manifestaciones que han dejado al menos 24 muertos en el país, según cifras de la Defensoría del Pueblo.



Según conoció EL TIEMPO, Blum encontró una muy buena disposición por parte de los exmandatarios para llevar a cabo ese diálogo.



No obstante, aún no se tiene una fecha confirmada para dicho encuentro.



Esto se da luego de que hace unos días el presidente Duque se mostró dispuesto a hablar con los exmandatarios y a tener una interlocución.



Asimismo, se conoció que este jueves, tras una tensión, hablaron telefónicamente el expresidente César Gaviria y el mandatario Iván Duque para organizar una reunión presencial y conocer sus posturas sobre la situación del país.



Este viernes el jefe de Estado se reunió con la Coalición de la Esperanza y con exministros y exalcaldes. En las próximas horas tendrá un encuentro con alcaldes de las ciudades capitales del país.



