'Colombia sigue apoyando al presidente Guaidó, él no se ha debilitado’

La canciller Claudia Blum niega que el Gobierno respaldara una opción militar en Venezuela, como lo afirma el libro de Jhon Bolton; habla del sí del país a la decisión de Trump con el BID, de la permanencia de Pacho Santos en Washington y de las relaciones con Cuba.



En la región hay sorpresa por la decisión de Donald Trumpo de nombrar un presidente para el BID, con lo que acabó esa tradición de ser un cargo reservado para América Latina, sino por el rapidísimo apoyo de Colombia a esa determinación...

Apoyamos al candidato Mauricio Claver-Carone porque tiene sólida trayectoria profesional para presidir el BID, conoce la región, ha visitado Colombia y ha apoyado acciones en beneficio de nuestro país.



Pero ¿por qué él?



Tiene los méritos para el cargo, y una amplia experiencia como asesor principal para asuntos internacionales del Departamento del Tesoro de EE. UU., director ejecutivo para EE. UU. en el Fondo Monetario Internacional y director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental.



No hay marcha atrás, ¿Colombia se la juega con ese candidato?



Esperamos que sea elegido y pueda liderar el fortalecimiento financiero del BID que se requiere ante los desafíos económicos y sociales que vive nuestra región derivados de la pandemia, y para afianzar el respaldo de este ente financiero a nuestros países en infraestructura, migración, medio ambiente y sostenibilidad, y tantas áreas de la Misión del BID.



Hablando de Washington, hubo un cisma, antes de la pandemia, con renuncia incluida del embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, pero él sigue allá. ¿Por qué?



Francisco Santos está haciendo un excelente trabajo en Washington. Solicitamos en su momento al embajador reconsiderar esa renuncia y él aceptó continuar prestando su servicio al país desde esa importante embajada.

A propósito de Trump, en el libro The Room Where It Happened (La habitación donde sucedió), de John R. Bolton, el exconsejero de Seguridad Nacional del presidente de Trump, se afirma que este quería una acción militar en Venezuela y que contaba con el apoyo de Colombia. ¿Qué opina?

Colombia ha mantenido una línea de acción clara frente al régimen ilegítimo: liderar, con otros países, el retorno a la democracia y a la vigencia de las libertades en Venezuela, a partir de la diplomacia y el derecho internacional.



¿Y la opción militar?



Defendemos la Carta Democrática Interamericana, y seguiremos trabajando en ese marco, para que cese la usurpación del poder en Venezuela, se forme un gobierno pluralista de transición, se convoquen elecciones presidenciales libres y transparentes, y se pueda dar la reconstrucción que anhela el pueblo venezolano.



Es evidente que la figura del presidente Guaidó se ha debilitado. ¿Colombia lo sigue apoyando?



La defensa de la democracia jamás se debilitará y Colombia sigue apoyando a Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano en su firme propósito de recuperar las libertades y el Estado de derecho en el vecino país.



Hay la sensación de que Colombia se está quedando sola en esa postura...



Con el Grupo de Lima, con más de 50 Estados del mundo, reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino y como presidente de la Asamblea Nacional, que es la única institución elegida democráticamente que queda en Venezuela.

Pero hasta Trump abrió la posibilidad de reunirse con Maduro...



Nosotros seguimos apoyando al presidente Juan Guaidó en su defensa de la democracia, que mantienen con valentía a pesar del acoso continuo y la intimidación del dictador Maduro. Represión que se reflejó una vez más en la reciente elección ilegítima de miembros del Consejo Electoral, que busca cerrar espacios a las elecciones libres y transparentes que anhela ese país.



Siguiendo con el tema de Venezuela, ¿qué hará Colombia ante la captura de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro?



La Cancillería, como canal diplomático, actuará conforme lo requiera nuestra justicia.



Hay otra dificultad enorme con Venezuela y es la negativa de Maduro para el retorno de sus ciudadanos, lo que ha provocado una difícil situación en la frontera. ¿Cuál es su opinión?

Es otra evidencia más de los graves abusos y violaciones de ese régimen frente a los derechos humanos de los venezolanos.



¿Cómo está en este momento la frontera?



Colombia suspendió temporalmente el ingreso de venezolanos por la emergencia sanitaria. Sin embargo, mantenemos la política de atención y asistencia a los migrantes, y el Estado, con el apoyo de cooperantes internacionales, viene implementando todo tipo de medidas para el acceso a la salud, educación, albergues y apoyo económico a los más vulnerables. Es un reto complejo, pero lo estamos afrontando con el sentido de fraternidad que definió nuestro Presidente.



De otra parte, y después de todo lo ocurrido por la presencia de miembros de la cúpula del Eln en La Habana, quedó un palpable distanciamiento con Cuba, ¿cómo está la relación de Colombia hoy con la isla?



Con Cuba esperamos continuar trabajando de manera constructiva para diversificar y fortalecer nuestra agenda bilateral y afianzar los lazos de cooperación entre los dos países. Adicionalmente, seguiremos insistiendo en nuestro diálogo en la urgente expectativa nacional de que Cuba atienda las solicitudes de extradición frente a los individuos requeridos por nuestra justicia que se encuentran en ese país.

Volviendo aquí, ¿cómo están los colombianos que no han podido regresar al país por la pandemia?

En varios países, con los vuelos de retorno, ha disminuido el número de varados. En otros sitios, a pesar de los vuelos, los colombianos por regresar siguen en aumento.



¿Por qué?

Esto debido a casos de personas sin trabajo, o que terminan estudios y por otras situaciones personales. Allí todavía los consulados pueden ofrecer un apoyo excepcional en subsistencia con nuestro Fondo de Migraciones y gastos de representación, o gestionar ayuda con las comunidades colombianas, organizaciones no gubernamentales y entidades estatales locales, que ofrecen respaldo humanitario.



Hay, sin embargo, muchas voces con quejas que llegan desde el exterior. ¿Qué ha hecho el ministerio para ayudar a los colombianos varados en el exterior?



En tres meses hemos coordinado más de 130 vuelos humanitarios, en los que han regresado 20.000 colombianos. Ha sido un trabajo arduo, en el que todos los consulados y embajadas, con Migración Colombia, Aeronáutica Civil y otras entidades hemos hecho posible estos retornos. Es un esfuerzo conjunto de Gobierno, que se realiza con protocolos sanitarios y migratorios rigurosos para proteger la salud.



¿Cómo ha sido el proceso para traer a los colombianos que los cogió fuera la pandemia?



El proceso comienza con el registro consular de los colombianos que quieren retornar. Damos prioridad a adultos mayores, mujeres embarazadas, familias con niños y personas en condición de discapacidad. La programación de vuelos se realiza a partir del número de registrados en cada lugar. A veces ha sido complejo conseguir aerolíneas, sobre todo en sitios distantes.



¿Y los del continente o los de Europa?



En América y Europa se han podido gestionar opciones variadas con compañías que han ofrecido condiciones de precio favorables para los pasajeros. La llegada implica una coordinación minuciosa de autoridades migratorias, sanitarias, de transporte y de policía, incluso para verificar el cumplimiento del aislamiento preventivo.



Finalmente, ¿cómo ha vivido usted estos cien días de cuarentena?



Con la responsabilidad que todos los colombianos debemos asumir para que el país siga funcionando y se atiendan las normas de bioseguridad. Dedicados a cumplir a plenitud nuestra misión y objetivos institucionales, sin descanso.

ARMANDO NEIRA

Editor de Política de EL TIEMPO