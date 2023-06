En medio de la tormenta política que atraviesa el país por la publicación de unos audios en los cuales se habla del presunto ingreso irregular de 15.000 millones de pesos a la campaña de Petro presidente, el canciller Álvaro Leyva habló este lunes sobre Armando Benedetti y su salida del Gobierno.



(Además: CNE citó a Laura Sarabia y Benedetti para rendir testimonio tras escándalo por dineros).

"Me parece muy gracioso, en medio de todo es movimiento de noticias, es decir, a Benedetti cómo se le puede creer, es que es increíble, él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Pónganse ustedes a pensar, ¿a ustedes les parece una buena fuente?", dijo Leyva en declaraciones a los medios de comunicación.



(Le puede interesar: Tras escándalo de Armando Benedetti, ¿se hundirán las reformas del gobierno de Petro?).



El ventilador de información se prendió durante la tarde de este domingo, 4 de junio, cuando se conocieron unos audios hechos por el exembajador en Venezuela Armando Benedetti, en los cuales se habla de un supuesto ingreso irregular de 15.000 millones de pesos para la financiación de la campaña de Petro presidente.



En las grabaciones, Benedetti recuerda que él fue quien consiguió el dinero y asegura que gran parte de los votos en la Costa fueron obtenidos en sus reuniones de campaña.

(Siga leyendo: Laura Sarabia sufre desmayo en las escaleras de la Casa de Nariño).



“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el Presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos; es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, se escucha en una de las grabaciones publicadas por Semana.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias