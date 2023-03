Han sido varias las voces del gobierno que salen en defensa de la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y Eln, quienes cerraron el segundo ciclo de diálogos el pasado viernes, 10 de marzo, en Ciudad de México.



Ambas delegaciones estuvieron conversando en la posibilidad de un acuerdo de paz en el cual se entienda que la nueva dinámica no puede ser solucionar los problemas con la guerra y el conflicto armado.

En su cuenta de Twitter, el canciller Álvaro Leyva reiteró su apoyo al proceso de paz y dijo que “se equivocan quienes pensando con un perverso deseo confunden sus propios fracasos con un supuesto fracaso del actual gobierno”, mencionando las negociaciones del presidente Petro.



También anunció que iba a haber cese al fuego y que luego se ratificaría el acuerdo de paz.

Se equivocan quienes pensando con un perverso deseo confunden sus propios fracasos con un supuesto fracaso del actual gobierno. Vamos seguros camino al éxito. Y habrá cese al fuego y luego paz con el ELN. Lo alcanzará el Presidente Petro. Lo apuesto doble a sencillo. — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) March 12, 2023

Por su parte, Pablo Beltrán, representante del Eln, dijo en Caracol Radio que el anuncio hecho por el gobierno el pasado 31 de diciembre, en el cual anunciaban un cese bilateral al fuego, no cayó muy bien porque esa organización no estaba informada de ese acuerdo.



“Es como cuando usted firma la hipoteca de su casa y usted no se entera. Eso no se hace. Hemos dicho que el Eln cumple el acuerdo en el que participa y firma. Mientras tanto no. Como no nos consultaron, no podíamos cumplirlo. Eso no nos representa” afirmó el representante en diálogo con la emisora.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

