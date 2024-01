Canciller Leyva pedirá investigar 'ataque contra la esposa y la hija del Presidente'

El canciller Álvaro Leyva informó este domingo que pedirá investigar la situación que se generó en Estados Unidos luego de que una ciudadana grabó a la primera dama Verónica Alcocer en un parque temático de Florida. En la grabación, en un momento, aparece la hija menor del presidente Petro y la primera dama.



(En contexto: Presidente Petro denuncia caso de acoso a su hija en parque temático en Florida)

"No más atropellos cobardes", aseguró el encargado de las relaciones exteriores de Colombia.



Este fue el mensaje que publicó, en el cual adjuntó la página del Senado del Estado de la Florida, en el que se señala que entre los delitos contemplados allá está la "agresión".

No más atropellos cobardes. En mi condición de colombiano solidario pediré investigar el ataque contra la esposa y la hija del presidente @petrogustavo. El estado de Florida, donde tuvo lugar, tipifica lo ocurrido como delito (assault): https://t.co/oPLInpMfo9 — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) January 21, 2024

Allá la definen como "una amenaza intencional e ilegal mediante palabra o acto de ejercer violencia contra otra persona, junto con una capacidad aparente para hacerlo, y realizar algún acto que cree un temor bien fundado en dicha otra persona". En el portal exponen que "una persona que agrede a otra comete un delito menor de segundo grado, punible" .

¿Qué dijo el presidente Petro sobre lo sucedido?

El presidente, tras lo sucedido, publicó: "Esto pasó con mi hija en un parque en la Florida, EE. UU., al que fue mi hija con su familia. Así la trató una señora colombiana de derechas. No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecución de la ignorancia derechista contra una menor de edad. El fiscal en silencio".

Facebook Twitter Linkedin

Fiscal Francisco Barbosa. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

El fiscal Barbosa, por su parte, lamentó lo sucedido, pero le respondió al jefe de Estado que él no tiene jurisdicción en Estados Unidos.



"Vuelvo y lo repito: es desconocimiento del derecho por parte del presidente Petro, que es economista y no ha hecho ningún esfuerzo por entender la Constitución Política, la ley colombiana. A esta altura no me puedo sentar con él y explicarle cuáles son las competencias”, dijo Barbosa en una entrevista con El Heraldo.



(Puede leer: Piedad Córdoba: la vida de luces y sombras de la senadora que falleció el 20 de enero)

Mensajes de rechazo frente al video

En el país, tanto seguidores del Gobierno como miembros de la oposición rechazaron la grabación en la que se ve la hija menor del jefe de Gobierno.



El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, condenó lo sucedido. "El odio expresado de esa manera es un indicador de como algo no funciona en la vida de quien lo demuestra, en este caso con el hostigamiento a una menor de edad, y además deja traslucir un dejo de arribismo cuando se dice que por ser progresista no se puede viajar al exterior. Condenó estas actitudes, sea quien sea la víctima !!", escribió el funcionario.



La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, sostuvo: "Los niños deben ser cuidados y queridos por toda la sociedad. Y esta consideración debe estar por encima de todo lo demás. Qué tristeza que por lo político estemos perdiendo de vista las conexiones humanas. Necesitamos volvernos a encontrar".

Facebook Twitter Linkedin

La senadora estuvo en la discusión en el Senado. Foto: @sergiioangell El Tiempo

Nicolás Alcocer Petro, uno de los hijos del jefe de Estado, salió en defensa de su hermana e hizo un llamado. "Dejen de normalizar el acoso hacia mi hermana. No es solo el vídeo en Estados Unidos, es en todo lado, Cartagena (conmigo), Barranquilla, en los parques. Una niña de 15 años tiene todo el derecho de ir a parques de atracción. Hay que dejar de ser tan ridículos", agregó.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA