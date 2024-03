Cancelación de reunión de Petro con bancada antioqueña causó molestia en congresistas

Este jueves se tenía programada la reunión del presidente Gustavo Petro con la bancada antioqueña de Cámara y Senado. Eran más de 30 congresistas los citados a Casa de Nariño. Sin embargo, el Ejecutivo confirmó que ya no se llevará a cabo el encuentro.

Congresistas antioqueños consultados por EL TIEMPO le confirmaron a este diario que el encuentro ya no se llevará a cabo ante la decisión del gobierno de Gustavo Petro. A esto le sumaron comentarios de molestia debido a que ni siquiera habrían dado una notificación oficial de la cancelación, correo u otro tipo de comunicación, sino que la noticia se difundió por comentario de los asesores.

Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático y Antioquia. Foto:Milton Díaz. EL TIEMPO Compartir

Esta hubiese sido la primera reunión de Gustavo Petro con la bancada antioqueña. Desde que llegó al poder, el mandatario no había tenido encuentros con las bancadas regionales. Apenas comenzó la semana pasada, cuando llevó a cabo el encuentro con el sector costeño del Congreso.

En esa ocasión, el mandatario se reunió con los congresistas del Costa Caribe debido la amenaza que estos hicieron de que no iban a participar de las sesiones hasta que el presidente no los atendiera para que escuchara las inquietudes frente a los altos costos en la energía. De ese encuentro no salieron mayores conclusiones.

Sin embargo, este segunda reunión se iba a dar en el marco de la molestia de un amplio sector antioqueño por cuenta de la posibilidad de que el gobierno no continúe con los proyecto viales 4G del departamento. Ante esta posibilidad, incluso el expresidente Álvaro Uribe propuso que un millón de antioqueños donaran al menos un millón de pesos para la ejecución de los proyectos viales.

De acuerdo con el Gobierno, el encuentro con la banacada se suspendió para no entorpecer el desarrollo de una audiencia pública que el presidente del Senado, Iván Name, citó en Medellín para hablar de su propuesta de provincias autonómicas.