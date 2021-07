¿Qué logró Colombia en la presidencia pro témpore de la CAN?

En la tarde de este sábado el presidente Iván Duque le entregó a su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina que ostentó en el último año.



Esto le permitió al Gobierno Nacional hacer una balance de lo que fue la gestión de Colombia liderando ese bloque de naciones.



Desde la Casa de Nariño se destacaron algunos de los que consideran los logros más importantes de Colombia en la presidencia pro témpore de la CAN.



Es así como se destacó que desde que asumió esa presidencia el 8 de julio de 2020, en la cual se aprobaron 20 importantes Decisiones.



Uno de los logros más importantes del período colombiano es la adopción de la Carta Ambiental Andina, que tuvo lugar el pasado 1° de diciembre.



La Carta fue una propuesta del presidente Iván Duque que se aprobó durante la XXV Reunión Ordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.



"Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú aprobaron este marco para la acción en favor de la protección ambiental, el desarrollo sostenible y el bienestar de las actuales y futuras generaciones de habitantes de la CAN", señaló la Casa de Nariño.



Uno de sus objetivos es acelerar la implementación de la Agenda 2030 y de las Convenciones sobre Cambio Climático y Biodiversidad, y el Acuerdo de París, entre otros instrumentos internacionales.



A esto se suma que se impulsaron iniciativas de la CAN para la reactivación económica, compras públicas, comercio electrónico y lucha contra el comercio ilícito y la minería ilegal.



Es así como tras ocho años de negociación, la Comunidad Andina adoptó el Estatuto Migratorio Andino. Igualmente se avanzó en la estrategia de relacionamiento externo de la CAN con terceros actores.



A lo anterior se suma que bajo la batuta de Colombia se organizó la V Reunión del Sistema Andino de Integración, en la cual la instituciones y organismos del grupo analizaron acciones para la recuperación económica y la reconstrucción del tejido social para la coyuntura de la pospandemia.



Además, se trabajó en el fortalecimiento de la Universidad Andina Simón Bolívar, se promovió la Decisión que busca promover la igualdad de género en la institucionalidad de la Comunidad Andina y para impulsar el intercambio comercial se realizaron más de 180 reuniones de los Comités y Grupos de Trabajo, y se aprobaron 17 Decisiones en diferentes temas de interés comunitario.



Según el balance del Gobierno, en el último año se promovió en el ámbito andino el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, establecido en Colombia, y se efectuó un diagnóstico del ecosistema digital andino y el estado de la normativa en cada uno de los países miembros, que servirá de base para sentar las bases de la Agenda Digital Andina.



También se aprobó la Decisión que moderniza el Observatorio Andino de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (OBAPYME).



Y con el objetivo de hacer una CAN más eficiente, se implementó el certificado de origen digital entre Colombia y Perú, que permite disminuir costos y racionalizar trámites de comercio exterior.



"La Presidencia pro tempore de Colombia trabajó en el Plan de Relacionamiento Externo como hoja de ruta de corto y mediano plazo que guía las relaciones de la Comunidad Andina con terceros actores, entre ellos la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, el Mercosur y el Sistema de Integración Centroamericana", señaló la Casa de Nariño.



